شولتس يرتدي عصابة على عينه وينتظر الـ "ميمز"

وظهر المستشار أولاف شولتس على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) اليوم الاثنين (الرابع من أيلول/سبتمبر 2023) وذلك لأول مرة بعد الحادثة التي وقعت له أول أمس السبت. وإلى جانب العصابة السوداء، أوضحت الصورة التي نُشِرت على الموقع وجود سحجات حول العين اليمنى والأنف والذقن.

وتعامل شولتس مع الإصابات بروح الدعابة وكتب: "من لديه هذه الإصابة...أنتظر الميمز بلهفة". والمقصود بتعبير ميمز هو صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تحوي تعليقات فكاهية.

في الوقت نفسه، أوضح شولتس أن الإصابة لم تؤثر عليه بشكل قوي وأضاف: "شكراً للأمنيات الطيبة. (الإصابة) تبدو أسوأ مما هي عليه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن حالة المستشار جيدة "كان في حالة مزاجية جيدة للغاية صباح اليوم، لكنه لا يزال يبدو متضرراً بعض الشيء"، وصرح بأنه تم نشر الصورة "حتى يتمكن الجميع من أن يعتادوا الكيفية التي سيبدو عليها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

كان شولتس (65 عاماً) سقط أثناء ممارسة رياضة الركض ولهذا السبب ألغى مشاركته في فعالية انتخابية لوزيرة الداخلية نانسي فيزر في ولاية هيسن أمس الأحد.

وكتبت صحيفة "بيلد" أنه يُعْتَقد أن الحادثة وقعت على الخط الرئيسي الذي يمارس فيه المستشار رياضة الركض بجوار مسكنه في مدينة بوتسدام حيث تعثر ولم يتمكن من أن يسند نفسه في الوقت المناسب ولهذا السبب وقع على وجهه. ويرافق شولتس خلال ممارسة الركض حراس شخصيون قدموا له العون على الفور.

ويعتزم شولتس حضور مواعيد رسمية اليوم حيث سيحضر حفل الاستقبال السنوي لمؤتمر الأساقفة الألمان في المساء وحضور الاحتفال الصيفي لصحيفة حزبه الاشتراكي الديمقراطي، وهي صحيفة "فورفيرتس" (إلى الأمام) كما أن من المحتمل أيضاً أن يحضر قبل هذين الموعدين اجتماعاً للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي.

وسيشارك شولتس غداً الثلاثاء في افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات وسيلقي كلمة أمام البرلمان خلال مناقشة الموازنة بعد غد الأربعاء.

يذكر أن أولاف شولتس يحاول ممارسة الرياضة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً كما كتب على صفحته الإلكترونية كنائب في البرلمان. ويحب شولتس أيضاً أن يمارس التجديف إذا سمح بذلك جدول مواعيده المزدحم.

وأحياناً يتجول مع زوجته بريتا إرنست في العطلة ويركب الدراجات من وقت لآخر. لكنه بدأ ممارسة الرياضة متأخراً حيث يقول: "أيام المدرسة كنت أكره الرياضة أما اليوم فأنا أمارس الركض كلما أمكن".

خ.س/أ.ح (د ب أ)