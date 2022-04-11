 شولتس يدين ″جرائم بوتين″ ويتعهد بتمويل شحنات أسلحة إلى أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2022

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شولتس يدين "جرائم بوتين" ويتعهد بتمويل شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

تعهد المستشار الألماني شولتس بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال تمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية. وبنفس الوقت أدان شولتس تصعيد روسيا في أوكرانيا، معتبرا أن بوتين يتحمل المسؤولية عن "جرائم الحرب" هناك.

المستشار الألماني أولاف شولتس

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بتمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية إلى أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين "يتحمّل المسؤولية" عن "جرائم الحرب" في أوكرانيا حيث قتل حتى الآن آلاف المدنيين. وأوضح شولتس للصحافيين عقب قمة عبر الفيديو الثلاثاء (19 أبريل/نيسان) عقدها مع زعماء غربيين بشأن الحرب في أوكرانيا إنّ "الغزو الروسي لأوكرانيا يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" ومقتل آلاف المدنيين يمثل "جرائم حرب يتحمّل الرئيس الروسي مسؤوليتها".

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رغم التحذير الروسي لأمريكا والناتو من "عواقب غير متوقعة" لإرسال أسلحة "أكثر حساسية إلى أوكرانيا"، أكد وزير العدل الألماني أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل الدبابات، "ليس دخولاً في الحرب".

يدرس المستشار الألماني دعم أوكرانياً عسكرياً بنحو ملياري يورو تنفق على العتاد الحربي بحسب ما ذكر مصدر بالحكومة الألمانية. في الوقت نفسه يواجه شولتس انتقادات داخلية في النقاش الدائر حول شحنات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "نحن نشعر بحزن غير محدود على الضحايا - وأيضا، ويجب أن يقال هذا- بغيظ كبير من الرئيس الروسي وهذه الحرب العبثية".

وأكد شولتس على التنسيق الوثيق مع حلفاء بلاده في دعم أوكرانيا "فالمسارات الألمانية المنفردة ستكون خطأ". وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يتوقع مثل هذا التحرك الموحد، لكنه أكد على استمرار عدم تدخل الناتو في الحرب.

اتفاق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

كما وعد المستشار الألماني بتمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية إلى أوكرانيا. وفي أعقاب المشاورات عبر الفيديو مع الشركاء الدوليين، قال شولتس: "طلبنا من قطاع صناعة الأسلحة الألماني أن يخبرنا بالمواد التي يمكنه توريدها في المستقبل القريب". وأضاف أن "أوكرانيا تخيرت الآن مجموعة من هذه القائمة ونحن سنوفر لها المال اللازم للشراء" مشيرا إلى أن من بين هذه المجموعة كما أُعْلِن حتى الآن أسلحة مضادة للدبابات ومعدات مضادة للطائرات وذخيرة" وأيضا ما يمكن استخدامه في معركة بالمدفعية".

مشاهدة الفيديو 39:12

مسائيةDW: "زخم" جديد للحرب في أوكرانيا؟

وتابع شولتس أن شركاء الناتو الذين يزودون أوكرانيا بأسلحة سوفيتية الصنع، سيحصلون على بدائل عن هذه الأسلحة من ألمانيا" وهذا شيء سنفعله معا مع كثيرين آخرين سلكوا نفس الطريق الذي سلكناه"، ولفت إلى أن المهم في توريدات الأسلحة هو الصلاحية الفورية لاستخدام هذه الأسلحة وتوافرها.

وفي المقابل، أوضح المستشار الألماني أنه لن تكون هناك توريدات من مخزونات الجيش الألماني تقريبا، "ويجب علينا أن ندرك هنا أن الإمكانيات التي لدينا وصلت إلى أقصى حدودها".

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا ستسلم دبابات ليوباردالمتطورة إلى أوكرانيا، قال شولتس إن برلين وحلفاءها الغربيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن من المنطقي أكثر تسليم أسلحة يعرف الأوكرانيون كيفية استخدامها. وأضاف أن الحلفاء ينسقون عمليات التسليم. وأشار إلى أن ألمانيا مستعدة لدعم توريد مدفعية من الولايات المتحدة أو هولندا إلى أوكرانيا، "ونحن جاهزون هنا أيضا لفعل ما يلزم" دون أن يذكر تفاصيل. وربما تعلق الأمر هنا بتوفير الذخيرة أو بالتدريب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها توريد قطع مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا، كما وعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بتوريد أسلحة ثقيلة.

وشارك في الاتصال بالفيديو الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإضافة إلى زعماء بولندا واليابان وإيطاليا.

هذا وكشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا نُشِرَتْ اليوم الثلاثاء أن أغلبية بسيطة من الألمان تؤيد توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لصالح محطتي "آر تي إل" و"إن تي في" أن 51% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون توريد أسلحة هجومية ومعدات ثقيلة إلى أوكرانيا مقابل اعتراض 37%.

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ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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