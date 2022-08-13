شولتس يدين الهجوم على رشدي: يا لها من جريمة نكراء

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس حادثة الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي. وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على تويتر اليوم السبت (13 آب/ أغسطس 2022) :" يا لها من جريمة نكراء".

وأعرب شولتس عن تمنياته بأن يُمْنَح سلمان كثيرا من القوة من أجل الشفاء وقال موجها حديثه إلى الكاتب: "العالم يحتاج إلى أشخاص مثلك لا تخوفهم الكراهية ويدافعون بلا خوف عن حرية الرأي".

وتعرض رشدي لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح أمس الجمعة، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.

ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.

وقبل أكثر من 30 عاما صدرت فتوى من الزعيم الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي نُشر في عام 1988.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد وصفت الهجوم على الكاتب سلمان رشدي بأنه "جريمة مروعة".

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، تنشرها غدا الأحد: "نتمنى له جميعا أن ينجو من الإصابات الخطيرة، وأن يتعافى مرة أخرى".

وأضافت الوزيرة المنتمية لحزب المستشار شولتس، الاشتراكي الديمقراطي : "المسؤولية عن هذا العمل الدموي الفظيع يتحملها أيضا أولئك الذين اضطهدوا سلمان رشدي على مدى عقود وهددوه بالقتل... رشدي مناضل عظيم وشجاع من أجل حرية الكلمة وحرية الفن"، مضيفة أنه لم يسمح مطلقا بترهيبه.

من جهته أدان اتحاد الكتاب الألمان بشدة الهجوم على الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي. وأعربت الأمينة العامة للاتحاد كلاوديا غودريان اليوم السبت عن مواساتها لرشدي ولعائلته وقالت: "أُصِبْنا بصدمة عميقة حيال الهجوم، ولتصحبه أمنياتنا الطيبة وتمنياتنا بالشفاء العاجل".

وأضافت أن رشدي عاش في ظل تهديد بالقتل منذ 30 عاما "من أجل حرية الكلمة" مشيرة إلى أن " مثل هذا الهجوم على حياته لم يكن قد وقع حتى الآن".

وأعلن القضاء الأمريكي، السبت، توجيهه إلى هادي مطر تهمة الشروع في القتل والاعتداءعلى الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.

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ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا)