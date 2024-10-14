شولتس يدعو لتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس "عملية برلين" المستمرة منذ عشر سنوات لضم دول غرب البلقان الست إلى الاتحاد الأوروبي ناجحة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مستهل اجتماع قمة مع رؤساء دول وحكومات الدول المرشحة للانضمام من غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، صربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتنيغرو ومقدونيا الشمالية في برلين: "لقد نجحنا في خلق ما أسميه روح برلين".

وأكد شولتس أنه يعمل مجدداً من أجل قبول الدول الست في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وقال: "الاتحاد الأوروبي لن يكتمل إلا عندما تصبح منطقة غرب البلقان جزءاً منه".

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مقر المستشارية في برلين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين : "آمل ألا يستغرق الأمر عشر سنوات أخرى حتى تصبح الدول الست أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وعرض الاتحاد الأوروبي على دول غرب البلقان الست إمكانية الانضمام إلى الاتحاد في عام 2003. ومع ذلك، فإن الدول الست في مراحل مختلفة من العملية. وتشعر دول غرب البلقان حالياً باستياء كبير بعد أن أصبحت أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين للانضمام بسرعة قياسية نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

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واستشهد المستشار بالعديد من الاتفاقيات لتحسين التنقل بين البلدان الست، وتخفيض رسوم اتصالات التجوال، وتبادل الطلاب، وإبرام شراكة إقليمية مناخية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، باعتبارها نجاحات ملموسة لـ "عملية برلين" على مدار السنوات العشر الماضية.

وبدأت هذه العملية في عام 2014 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. وتعقد منذ ذلك الحين اجتماعات القمة سنوياً.

وينعقد مؤتمر هذا العام في ضوء إشارات مواتية، حيث تم قبل أيام قليلة حل عرقلة بين الدول الست دامت لسنوات في اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى بوساطة ألمانية. وقال شولتس: "هذا ليس أقل من انفراجة بالنسبة للتعاون الإقليمي".

ومن المقرر توقيع خطة عمل لسوق إقليمية مشتركة واتفاقية تنقل جديدة تعزز إتاحة التعليم العالي خلال القمة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)