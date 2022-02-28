شولتس يدعو بوتين لوقف "سفك الدماء" بأوكرانيا ويؤكد: سنفرض عقوبات جديدة

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء (الأول من مارس/ آذار)، من أن بلاده ستفرض "بالتأكيد" عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، داعيا إلى "وقف سفك الدماء" في أوكرانيا التي "تكافح من أجل البقاء".

وفي أعقاب محادثاته مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، زافير بيتل، قال السياسي الاشتراكي خلال مؤتمر صحفي في برلين مع ضيفه إنه يطالب بوتين "بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية وسحب القوات الروسية إلى روسيا والعودة إلى الحوار". وأضاف شولتس أنه "يجب وضع نهاية لسفك الدماء. فلاديمير بوتين يرتكب جرما بحق الشعب الأوكراني".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الناس في أوكرانيا "وصلوا الآن إلى وضع مأساوي للغاية، وأوكرانيا تكافح حرفيا من أجل البقاء". ووصف شولتس تحركات القوات الروسية التي تم الإبلاغ عنها اليوم بأنها تحركات شاملة :" ولهذا السبب لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، فهذه الفترة ستكون مأساوية تماما".

وأضاف شولتس "إنّ الصور المؤسفة حتى الآن والتي تحزننا مع العديد من القتلى والجرحى، والمباني والبنى التحتية المدمرة، ليست سوى بداية لما سيَلي على الأرجح". وفي هذا الإطار، "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة، حسبما أعلن شولتس، مشيرًا إلى أن العقوبات التي أعلنها الغرب حتى الآن "أثرت بشكل كبير على القدرات الاقتصادية" لروسيا.

وفي رده على سؤال حول ما يجب أن يتم فعله الآن، قال شولتس إنه يجب التركيز الآن على الحيلولة دون استمرار الحال على ما هو عليه "وهذا من وجهة نظري ما يجب علينا أن نفعله".

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أوكرانيا تطلب من ألمانيا المساعدة في إغلاق أجواءها

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه طلب من المستشار الألماني أولاف شولتس المساعدة في إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا لوقف قصف روسيا للمدنيين.

وأضاف زيلينسكي "أجريت محادثة هاتفية مع المستشار شولتس. وتحدثت عن قصف روسيا للأحياء السكنية في المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام. وأكدت على ضرورة إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا".

كما طلب من شولتس التحرك سريعا فيما يتعلق بمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)