 شولتس يدعو إلى توسيع مراكز الهجرة في نيجيريا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

شولتس يدعو إلى توسيع مراكز الهجرة في نيجيريا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بإنشاء شراكة أوثق لإدارة الهجرة مع نيجيريا خلال حديثه أمام منتدى اقتصادي في مدينة لاغوس. وأكد شولتس على أهمية نيجيريا بالنسبة لألمانيا في إنتاج الهيدروجين والغاز المسال.

المستشار أولاف شولتس مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو

المستشار أولاف شولتس مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لنيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا، إلى شراكة أوثق لإدارة الهجرة. وأكد خلال حديثه أمام منتدى اقتصادي في مدينة لاغوس الساحلية الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، أنه بالإضافة إلى تسهيل إعادة النيجيريين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إلى نيجيريا، يجب أيضا تشجيع هجرة العمال المهرة.

مختارات

تتطلع ألمانيا للعب دور أكبر على الساحة الإفريقية. ومن أجل ذلك قدمت وزيرة التنمية الألمانية استراتيجية جديدة. الأفكار طموحة، ولكن الخطة تكتنفها عدة مخاطر، ما هي وما تأثيرها على مستقبل الشراكة بين الطرفين؟

وقال شولتس إنه من المقرر توسيع مراكز الهجرة التي تم إنشاؤها في نيجيريا لدعم الأشخاص العائدين من ألمانيا لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أنه ينبغي عليهم في المستقبل أن يهتموا أيضا بتقديم المشورة للعمال المهرة الذين يريدون الحصول على الإقامة في ألمانيا.

وقال المستشار الألماني "هذا يتطلب بعض الاستعدادات والاستثمارات من كلا الجانبين"، مضيفا أنه تحدث عن هذا الأمر مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو. وقال شولتس "أنا مقتنع بأن هذا مجال آخر يمكننا من خلاله استغلال الإمكانات الهائلة الناشئة عن التعاون الوثيق بين بلدينا وبين قارتينا".

من جانبه أعلن تينوبو، أمس الأحد، أنه منفتح على إعادة اللاجئين. وردا على سؤال حول ما يتوقعه من ألمانيا في المقابل، قال الرئيس النيجيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، "أنا لا أتقدم بأي طلب". وأضاف أنه إذا كانوا نيجيريين، فنحن نرحب بهم في وطنهم.

وتعد نيجيريا إحدى بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء الأفارقة في ألمانيا. ومع ذلك، فإن معدل اعتراف ألمانيا بطلبات لجوء المنحدرين من هناك منخفض نسبيا.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى إبرام اتفاقيات هجرة مع دول مثل نيجيريا، بهدف تسهيل إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إليها، وتشجيع هجرة العمال المهرة. وتعد نيجيريا أقوى دولة اقتصاديا في أفريقيا والأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة.

ألمانيا .. افتتاح محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لتعويض الغاز الروسي

أهمية نيجيريا لألمانيا في إنتاج الهيدروجين والغاز المسال

من جانب آخر، أكد شولتس أنه يعتبر نيجيريا شريكا مهما بالنسبة لبلاده في الهيدروجين وشريكا أيضا بشكل مؤقت في شراء الغاز المسال.

وأضاف شولتس أن "نيجيريا لديها خطة طموحة للتحول في مجال الطاقة. كما أنكم مهيؤون بشكل جيد لكي تستمروا كلاعب محوري بالنسبة للطاقات المتجددة والهيدروجين وكذلك أيضا بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الذي سنظل بحاجة إليه خلال السنوات المقبلة حتى يتم إتمام إنشاء سوق الهيدروجين بالكامل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحصل على النفط في المقام الأول من الدولة الأكثر سكانا والأغنى اقتصاديا في أفريقيا. وثمة انتقادات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا لهذه السياسة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وقالت ليزا بادوم السياسية المختصة بشؤون الطاقة في حزب الخضر إنها "لفضيحة أن يناشد شولتس شركات ودولا لزيادة استثماراتها الأحفورية في الجنوب العالمي"، وأضافت:" لا يمكننا تحمل عبء مستشار المناخ الذي ينشط عندما يتعلق الأمر بمصادر أحفورية، لكنه ينفض يديه عندما يتعلق الأمر بالتحول من الغاز الطبيعي القذر إلى مصادر الطاقة المتجددة".

ألمانيا تدعم إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية

وأعرب شولتس في المنتدى الاقتصادي عن دعمه لإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية (أفكتفا) حيث تتواجد الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2021، لكن تنفيذها يمضي قدما ببطء. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التجارة الإقليمية بين 54 دولة إذ إن هذه التجارة تواجه صعوبات ولاسيما بسبب ارتفاع تكلفة الجمارك على الاستيراد والعقبات البيروقراطية.

وأضاف شولتس أن ألمانيا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي تعرف مزايا التكامل الاقتصادي الإقليمي "ولهذا السبب فإننا ندعم بلا قيد مسار أفريقيا نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة ليس فقط بوصفنا أكبر مانح مالي بل أيضا من خلال دعمنا للمفاوضات والتنفيذ".

ويشمل جدول أعمال شولتس اليوم الاثنين زيارة مركز للهجرة في مدينة لاغوس، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر المدن في العالم. ويعتزم شولتس أن يتوجه مساء اليوم إلى غانا، المحطة الثانية في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

  • Eine lächelnde Frau hält einen großen Kürbis mit beiden Händen (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    قسط من تحقيق الذات

    المواد الغذائية والمنتجات من مساعدات الإغاثة ليست دوما بالتحديد ما يحتاجه الناس. ويصعب الحصول على مال أو عمل مدفوع الأجر في مخيم باكازي. وبفضل تبادل الضائع يجد لاجئو الداخل منفذا ويستوفون حاجياتهم.

  • Eine Frau mit einer Schüssel und ein Mann mit einem Holzbündel vor einem roten Tuch (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    المال النقدي يعني الفساد

    " لا نحصل على مال، ولذلك نحن نفعل هذا"، يقول عمرو عثمان كاسكي. إنه يرغب في مبادلة رزمة من الحطب بقيمة 50 نايرا (حوالي 0.11 يورو) لتوفير الغذاء لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. والكثير من السكان يرغبون في الحصول على مال نقدي كمساعدة. لكن هذا يبقى في إطار المخاطر بحكم أن الفساد منتشر على كافة مستويات التوزيع.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الأرز مقابل طحين الذرة

    منذ أكثر من ثمانية أعوام تتسبب بوكو حرام في ترهيب شمال شرق نيجيريا. وهرب مليونا شخص من الإسلامويين الذين يريدون إقامة دولة خلافة، داخل حدود نيجيريا أو إلى خارج البلاد. وتعتبر الأمم المتحدة ذلك من أسوء الأزمات الإنسانية في العالم. اثنان من الضحايا: هنا تبادل فلماطا مادو أرزها غير المطبوخ مقابل طحين الذرة لحديسة أمادو.

  • Ein Mann und eine Frau stehen sich gegenüber und tauschen eine Schüssel gegen Blätter (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    مخيم كبير بحجم مدينة صغيرة

    الهاربون مكثوا في مخيمات شمال شرق نيجيريا. 670.000 في باكازي المخيم على هامش مدينة مايدوغوري الكبيرة حيث يعيش 21.000 شخص. مقابل صحنها المليء بالذرة تحصل فلماطا أحمدو هنا على خضرة أمارانث من موسى علي والى.

  • Ein Mann hält eine kleine Schüssel mit Trockenfisch in die Kamera (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لم يوجد شيء آخر

    عبد الوهاب عبد الله لا يحب في الحقيقة السمك كثيرا، لكن أسماك تالابيا الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي وجده للشراء، لأن المنتجات شحيحة. مقابل السمك المجفف بقيمة 150 نايرا (حوالي 0.36 يورو) يريد الرجل البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش منذ ثلاث سنوات في المخيم الحصول على زيت الطبخ.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الحاجيات تتغير

    ناصرو بوبا (اليمين) اشترى مسحوق الغسيل بعدما عمل كحامل أمتعة في المدينة. في الماضي لم يحتاج إلى شيء يُذكر. إلا أن الوضع تغير الآن، لأنه يحتاج بصفة ملحة للفول السوداني، وهو لم يعد يتوفر على مال. "زوجتي أنجبت لتوه ولدا، ولا يخرج حليب من ثديها"، يقول بوبا. وهو يريد إنعاش تكوين الحليب إذا أكلت زوجته الفول السوداني.

  • Zwei Frauen überreichen sich gegenseitig eine Packung Spaghetti und ein tablett mit einer weißlichen Paste (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لا نهاية في الأفق

    تُعتبر مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو مهد بوكو حرام ومركز العنف. ففي نهاية أسبوع عيد الميلاد قتل إرهابيون في اعتداء هناك تسعة أشخاص على الأقل. ويبدو بالتالي أن لاجئي الداخل في مخيم باكازي لن يعودوا إلى ديارهم. وفي الوقت الحاضر يتم التبادل ـ في هذه الحال عجين فول الصويا مقابل معكرونة.أوته شتاينفير/م.أ.م


مواضيع ذات صلة

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), steigt zu seiner Afrika-Reise ins Flugzeug. Bei der zweiten große Afrika-Reise des Kanzlers seit seinem Amtsantritt wird Äthiopien und Kenia besucht.

شولتس يبدأ ثاني أكبر جولاته في أفريقيا 04.05.2023

يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس ثاني أكبر زياراته لأفريقيا، بالتوقف في إثيوبيا قبل أن يتوجه إلى كينيا التي تعد أهم شريك لبلاده في شرق أفريقيا، فما أهم الموضوعات التي يبحثها المستشار الألماني في أفريقيا؟

Hinweisschild Welcome Center Hessen für Fachkräfte aus dem Ausland in Frankfurt.

وزارة العمل لـ DW: دول عربية على قائمة ألمانيا لاستقدام عمال مؤهلين 31.03.2023

في تصريحات خاصة لـ DW، قالت وزارة العمل الألمانية إن أمام العمالة الماهرة من الدول العربية فرصة كبيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة لاستقدام العمالة على أساس نظام النقاط، وخاصة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الطبية.

German Chancellor Olaf Scholz responds to a question during a joint news conference with Prime Minister Justin Trudeau in Montreal on Monday, Aug. 22, 2022. (Paul Chiasson/The Canadian Press via AP)

بعد لقائه مع ترودو- شولتس: سنوسع نطاق تعاوننا في مجال الطاقة 22.08.2022

خلال زيارته إلى كندا وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي ترودو، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن البلدين سيوسعان نطاق التعاون في مجال الطاقة. من جهته أكد ترودو أنهم يدرسون تصدير الغاز المسال إلى أوروبا رغم التحديات.