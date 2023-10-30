شولتس يدعو إلى توسيع مراكز الهجرة في نيجيريا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لنيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا، إلى شراكة أوثق لإدارة الهجرة. وأكد خلال حديثه أمام منتدى اقتصادي في مدينة لاغوس الساحلية الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، أنه بالإضافة إلى تسهيل إعادة النيجيريين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إلى نيجيريا، يجب أيضا تشجيع هجرة العمال المهرة.

وقال شولتس إنه من المقرر توسيع مراكز الهجرة التي تم إنشاؤها في نيجيريا لدعم الأشخاص العائدين من ألمانيا لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أنه ينبغي عليهم في المستقبل أن يهتموا أيضا بتقديم المشورة للعمال المهرة الذين يريدون الحصول على الإقامة في ألمانيا.

وقال المستشار الألماني "هذا يتطلب بعض الاستعدادات والاستثمارات من كلا الجانبين"، مضيفا أنه تحدث عن هذا الأمر مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو. وقال شولتس "أنا مقتنع بأن هذا مجال آخر يمكننا من خلاله استغلال الإمكانات الهائلة الناشئة عن التعاون الوثيق بين بلدينا وبين قارتينا".

من جانبه أعلن تينوبو، أمس الأحد، أنه منفتح على إعادة اللاجئين. وردا على سؤال حول ما يتوقعه من ألمانيا في المقابل، قال الرئيس النيجيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، "أنا لا أتقدم بأي طلب". وأضاف أنه إذا كانوا نيجيريين، فنحن نرحب بهم في وطنهم.

وتعد نيجيريا إحدى بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء الأفارقة في ألمانيا. ومع ذلك، فإن معدل اعتراف ألمانيا بطلبات لجوء المنحدرين من هناك منخفض نسبيا.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى إبرام اتفاقيات هجرة مع دول مثل نيجيريا، بهدف تسهيل إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إليها، وتشجيع هجرة العمال المهرة. وتعد نيجيريا أقوى دولة اقتصاديا في أفريقيا والأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة.

ألمانيا .. افتتاح محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لتعويض الغاز الروسي

أهمية نيجيريا لألمانيا في إنتاج الهيدروجين والغاز المسال

من جانب آخر، أكد شولتس أنه يعتبر نيجيريا شريكا مهما بالنسبة لبلاده في الهيدروجين وشريكا أيضا بشكل مؤقت في شراء الغاز المسال.

وأضاف شولتس أن "نيجيريا لديها خطة طموحة للتحول في مجال الطاقة. كما أنكم مهيؤون بشكل جيد لكي تستمروا كلاعب محوري بالنسبة للطاقات المتجددة والهيدروجين وكذلك أيضا بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الذي سنظل بحاجة إليه خلال السنوات المقبلة حتى يتم إتمام إنشاء سوق الهيدروجين بالكامل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحصل على النفط في المقام الأول من الدولة الأكثر سكانا والأغنى اقتصاديا في أفريقيا. وثمة انتقادات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا لهذه السياسة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وقالت ليزا بادوم السياسية المختصة بشؤون الطاقة في حزب الخضر إنها "لفضيحة أن يناشد شولتس شركات ودولا لزيادة استثماراتها الأحفورية في الجنوب العالمي"، وأضافت:" لا يمكننا تحمل عبء مستشار المناخ الذي ينشط عندما يتعلق الأمر بمصادر أحفورية، لكنه ينفض يديه عندما يتعلق الأمر بالتحول من الغاز الطبيعي القذر إلى مصادر الطاقة المتجددة".

ألمانيا تدعم إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية

وأعرب شولتس في المنتدى الاقتصادي عن دعمه لإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية (أفكتفا) حيث تتواجد الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2021، لكن تنفيذها يمضي قدما ببطء. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التجارة الإقليمية بين 54 دولة إذ إن هذه التجارة تواجه صعوبات ولاسيما بسبب ارتفاع تكلفة الجمارك على الاستيراد والعقبات البيروقراطية.

وأضاف شولتس أن ألمانيا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي تعرف مزايا التكامل الاقتصادي الإقليمي "ولهذا السبب فإننا ندعم بلا قيد مسار أفريقيا نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة ليس فقط بوصفنا أكبر مانح مالي بل أيضا من خلال دعمنا للمفاوضات والتنفيذ".

ويشمل جدول أعمال شولتس اليوم الاثنين زيارة مركز للهجرة في مدينة لاغوس، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر المدن في العالم. ويعتزم شولتس أن يتوجه مساء اليوم إلى غانا، المحطة الثانية في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)