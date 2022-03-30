شولتس يدعو إلى "التماسك والتعاضد" والتحرك المشترك ضد التضخم

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في رسالته الأسبوعية المصورة: "يجب أن نتعاضد ونتماسك" مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تؤرق الكثير من المواطنين بحق هي الأسعار المرتفعة" ويجب علينا أيضا أن نتحرك هنا بشكل مشترك".

وأوضح شولتس اليوم السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2022) أنه لهذا السبب دعا - كما حدث في الستينيات والسبعينيات- نقابات وأرباب عمل والبنك المركزي الألماني وعلماء "من أجل التحدث عما سنفعله".

يذكر أن شولتس سيلتقي في ديوان المستشارية بعد غد الاثنين مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات لبحث سبل السيطرة على حركة الأسعار، ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية تشاورية يطلق عليها اسم العمل المُرَكَّز.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليوDIW"، مارسيل فراتسشر إن "رفع الأجور والإعانات الاجتماعية هو فقط الذي يمكنه أن يعوض أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن الضرر بشكل دائم". ورأى فراتسشر في المقابل أن العلاوات التي تدفع لمرة واحدة لا تصيب الهدف بدقة.

الخروج من دوامة الأسعار والأجور

وكان ديوان المستشارية أعلن قبل أسبوع عن مقترح لصرف علاوات للعاملين لمرة واحدة تكون معفاة من الضرائب، وذلك في مقابل أن تتخلى النقابات في مفاوضات الأجور عن جزء من زيادات الأجور من أجل العمل على استمرار زيادة التضخم.

في غضون ذلك أعرب خبير اقتصادي ألماني عن اعتقاده بأن اللقاء التشاوري المقرر للمستشار الألماني أولاف شولتس مع كبار ممثلي

أرباب العمل والنقابات لبحث كيفية السيطرة على حركة الأسعار، من شأنه أن يجنب ألمانيا السقوط في براثن الركود.

وفي تصريحات لمجموعة بايرن الإعلامية، قال أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بجامعة دويسبورغ-إيسن، آخيم تروغر، إنه يعتبر تبادل المعلومات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين أمرا قيما. تجدر الإشارة إلى أن تروغر هو عضو أيضا في مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لمجلس الوزراء الألماني، والذي يُطلق عليه مجلس "حكماء الاقتصاد".

ورأى تروغر أن اللقاء يهدف إلى جعل "النقابات لا تطالب بأجور مبالغ فيها ليمنع بذلك دوامة الأسعار والأجور". وقال إن تعزيز الالتزام بلوائح الأجور سيكون شيئا مهما بالنسبة لجانب العاملين "وبالإضافة إلى ذلك فإن على الشركات ألا تتخذ من التضخم الراهن سببا تستغل من خلاله زيادة الأسعار من أجل زيادة أرباحها أي لإحداث دوامة الأرباح والأسعار".

وأعرب تروغر عن اعتقاده بأن تدابير تخفيف الأعباء التي تعمل على استقرار الدخول يمكنها أن تمنع حدوث تراجع في الاستهلاك الخاص.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)