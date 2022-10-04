شولتس يدافع عن اليونان في مواجهة التهديدات التركية

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن اليونان في مواجهة "التهديدات التركية" التي تتعرض لها في إطار النزاع حول جزر يونانية شرقي البحر المتوسط.
وقال شولتس لصحيفة "تانيا" اليونانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس (27 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، قبيل لقائه اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "ليس مقبولا أن يشكك أحد الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في سيادة الآخر".
يشار إلى أن تركيا تشكك في سيادة أثينا على كثير من الجزر اليونانية، المأهولة وغير المأهولة، في شرق البحر المتوسط. كما أن الوضع بين الدولتين، عضوتي حلف الأطلسي، في بحر إيجة متوتر للغاية.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد اليونان خلال الأسابيع الماضية بصورة متكررة، بعبارة: "سنأتي ذات ليلة على حين غرة".
وناشد شولتس أنقرة وأثينا حل النزاع عبر الحوار، وقال: "علاقات الجوار الجيدة بين اليونان وتركيا لها أهميتها، ليس فقط للبلدين، ولكن لأوروبا بأسرها... تعمل الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا على أن يتم حل القضايا العالقة بين البلدين في إطار الحوار وعلى أساس القانون الدولي".
وعرض المستشار الألماني وساطة بلاده في النزاع، وقال: "هدفنا المشترك يتمثل في أنه يجب أن تكون رؤيتنا هي استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لمصلحة جميع الدول... إذا تم النظر لذلك من قبل الأطراف المشاركة على أنه أمر مفيد، يمكن لألمانيا حينئذ أن تتدخل في الأمر".
وبعد اللقاء قال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميتسوتاكيس "علاقات الجوار الطيبة، مع تركيا، على سبيل المثال، لها أهمية لا تقتصر على الدولتين فحسب، ولكن لجميع العلاقات الدولية في أوروبا وبين ساحلي المحيط الأطلسي".
من جانبه قال كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب اللقاء مع شولتس إنه لا مجال لمزيد من التوترات في أوروبا، في إشارة إلى ما تقول أثينا إنه خطاب عدائي من لدن تركيا. وقال ميتسوتاكيس:"لا مجال لمصادر توتر أخرى غير ضرورية. الجزر اليونانية لا تشكل تهديدا لأحد". وأضاف أن أوروبا يجب أن تتصدى لخطط روسيا لزعزعة الاستقرار في أوروبا.
وتزيد الخلافات في مجال الهجرة من التوتر بين الجارين، وأعلنت الشرطة اليونانية مؤخرا إنقاذ مجموعة مكونة من 52 مهاجرا غير شرعي عثرت عليهم عراة وفي أجسام بعضهم جروح بالقرب من الحدود.
ع.ا/خ.س (د ب أ، رويترز)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
عبور في حضن أب لاجئ
أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين
يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
الأعداد في تزايد مستمر
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
قنابل الغاز في مواجهة النازحين
يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مخاطر على نهر ايفروس الحدودي
حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية
في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مفاجأة غير سارة للاجئين!
تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد