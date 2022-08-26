 شولتس يحذر من حرب باردة ويعتزم جعل ألمانيا ضامنا للأمن الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2022

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شولتس يحذر من حرب باردة ويعتزم جعل ألمانيا ضامنا للأمن الأوروبي

بعدما كانت قرارات السياسة الأمنية تبنى على أساس أوروبا السلمية، ستركز الآن على التهديدات، خصوصا من قبل روسيا، بحسب المستشار الألماني، الذي حذر من إثارة حرب باردة جديدة مؤكدا تحمل ألمانيا مسؤوليتها كضامن للأمن في أوروبا.

المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة من الأرشيف)

المستشار الألماني: يجب على ألمانيا الاستثمار في جيشها، وتعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية، وزيادة وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).. (صورة من الأرشيف)

عبر خطة استراتيجية جديدة، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس جعل ألمانيا أحد الضامنين الأساسيين للأمن الأوروبي. وكتب شولتس في مقال لمجلة "فورين أفيرز" (العلاقات الخارجية) الأمريكية نُشر على الإنترنت اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022): "دور ألمانيا الجديد يتطلب ثقافة استراتيجية جديدة واستراتيجية الأمن القومي التي سنقرها في غضون أشهر قليلة ستأخذ ذلك بعين الاعتبار".

مختارات

وتهدف استراتيجية الأمن القومي إلى إعداد ألمانيا لمواجهة التهديد الجديد في أوروبا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن المقرر تقديمها في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في فبراير/ شباط المقبل.

وكتب شولتس: "يجب ألا يسمح العالم بأن يفرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إرادته. يجب أن نضع حدا للإمبريالية الانتقامية لروسيا".

وأكد شولتس أن بلاده تأخذ على عاتقها "تحمل المسؤولية باعتبارها أحد الضامنين الرئيسيين للأمن في أوروبا"، موضحا أنه للقيام بذلك يجب على ألمانيا الاستثمار في جيشها، وتعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية، وزيادة وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتجهيزها.

وكتب المستشار أنه في العقود الثلاثة الماضية تم اتخاذ قرارات السياسة الأمنية على خلفية أوروبا السلمية، وأضاف: "الآن سيكون التركيز على التهديدات التي نواجهها نحن وحلفاؤنا، من روسيا في المقام الأول"، موضحا أن هذا يشمل هجمات محتملة على أراضي الحلف، وهجمات إلكترونية، "وحتى الاحتمال البعيد لهجوم نووي، وهو ما هدد به بوتين بطريقة مستترة قليلا".

تحذير من إثارة حرب باردة جديدة

وحذر شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لبناء شراكات جديدة. وكتب شولتس في مقالته بمجلة فورين أفيرز أن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المنفتحة و"لكن علينا أيضا تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل".

وأضاف "هذا يعني بذل كل جهد ممكن لبناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية وبدون حواجز أيديولوجية".

استياء من صفقة طائرات أمريكية

وأكد شولتس في المقال عزم حكومته شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف - 35" للجيش الألماني. وكتب: "تتمسك ألمانيا بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الناتو بشأن المشاركة النووية، بما في ذلك من خلال شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35" ذات الاستخدام المزدوج".

وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35

وتشارك ألمانيا منذ عقود في الردع النووي لحلف شمال الأطلسي بطائرات مقاتلة تتمركز في قاعدة "بوشل" الجوية في منطقة أيفل بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية لاستخدام القنابل النووية الأمريكية المخزنة هناك في حالات الطوارئ.

ومن المخطط أن تحل مقاتلات "إف - 35" محل طائرات "تورنادو" المخصصة حاليا لهذا الغرض. وهناك استياء بين أعضاء لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بشأن المخاطر المحتملة في الشراء المخطط للطائرات الأمريكية.

وسيعقد أعضاء اللجنة اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة الأمر. وتحدثت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية أمس الأحد عن تقرير سري حذرت فيه وزارة الدفاع من مخاطر كبيرة للصفقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


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