شولتس يحذر روسيا ويتعهد بمواجهة مناهضي اللقاحات "المتطرفين"

خلال خطابه الأول أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ)، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن روسيا ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال شولتس: "في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية". وأضاف "سنناقش ذلك بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي المنعقدة بعد ظهر الأربعاء.

وتابع: "اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرّر ما قالته سلفي (أنغيلا ميركل): كلّ انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ"، فيما تزداد المخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.

ويشهد شرق أوكرانيا منذ عام 2014 حربًا بين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يُعتبر الكرملين داعمهم العسكري رغم نفيه ذلك، وقوات كييف. وبدأ النزاع بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم وأسفر مذاك عن أكثر من 13 ألف قتيل.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع مستوى التوتر فجأة، إذ تتّهم الدول الغربية الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا. وهو ما ينفيه الكرملين.

تعهدات بمواجهة "منكري اللقاحات"

كما تعهد المستشار الألماني بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت سياسيا محليا وعدة مظاهرات.

وقال شولتس أمام البرلمان إن "ما هو موجود اليوم أيضا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف"، متوعداً برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديموقراطية".

وأضاف "لنكن واضحين: أقلية متطرفة صغيرة في بلدنا لم تبتعد عن العلم والعقلانية والعقل فحسب بل عن مجتمعنا وديموقراطيتنا ودولتنا أيضاً"، مؤكدا أنه "نحترم الاعتراضات الجادة ونصغي ونسعى للنقاش ونحن منفتحون على النقد والمعارضة".

وتشهد ألمانيا منذ بداية الوباء تعبئة كبيرة ضد القيود الصحية.

مشاهدة الفيديو 02:15 ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة

حملة أمنية مكثفة

وعلى صعيد متصل شنت الشرطة الألمانية عملية واسعة بعد تهديدات بالقتل ضد مسؤول كبير في إحدى الولايات، بينما تخشى السلطات أن يفضي مزيد من تشدد للتيار المعارض لفرض قيود ضد كورونا، إلى إرهاب.

وتدخلت الشرطة الجنائية لمنطقة ساكسونيا صباح الأربعاء في شرق ألمانيا، تساندها قوات التدخل الخاصة، في أماكن عدة في مدينة دريسدن بعد التهديدات لرئيس حكومة الولاية، أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق تلغرام.

وتشكل هذه المنطقة من شرق ألمانيا معقلا للتيار المناهض للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في البلاد، ولليمين القومي أيضاً الذي تقول السلطات أنه يقود الحركة.

وجرت الحملة بعد اختراق صحفيين من شبكة "تسي دي اف" العامة مجموعة في تطبيق المراسلات المشفرة تلغرام، أطلقت على حد قولهم تهديدات بقتل ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة الولاية الذي يؤيّد التلقيح ضد كوفيد-19.

وقالت الشرطة في بيان إن "تصريحات بعض أعضاء المجموعة توحي باحتمال حيازتهم أسلحة حقيقية وأقواس ونشابات". ولم توضح ما إذا كان قامت باعتقالات.

وتدعو الرسائل الصوتية إلى الاعتراض "بالسلاح إذا لزم الأمر"، على الإجراءات المطبقة مستهدفة خصوصا المسؤولين السياسيين ولا سيما كريتشمر. وقالت شرطة ساكسونيا في تغريدة على تويتر الأربعاء أنها تشتبه الآن في "التحضير لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة" . وساكسونيا هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الانتشار الحالي للفيروس ومعدل تطعيم فيها أقل من المعدل الوطني.

ع.ج./ا.ف. (أ ف ب)