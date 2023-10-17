شولتس يحذر إيران وحزب الله من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في برلين قبل مغادرته إلى إسرائيل: "بالتعاون مع حلفائنا نبذل كحكومة ألمانية قصارى جهدنا لضمان عدم تصعيد هذا الصراع بشكل أكبر... مرة أخرى أحذر صراحة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع". والتقى شولتس في وقت سابق اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين. وقال شولتس إن كلا البلدين يسعى إلى تحقيق هدف منع اندلاع حريق في المنطقة.

من جانبه، شدد العاهل الأردني على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين من الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن شولتس سيكون أول رئيس حكومة يظهر تضامنه لإسرائيل من خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس عليها. وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ويعتزم شولتس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، ومقابلة أقارب رهائن اختطفتهم حماس. وعقب عشرة أيام من الهجوم على إسرائيل، يريد المستشار أيضا التعرف على الوضع في منطقة الحرب ومناقشة سبل الحيلولة دون نشوب حريق هائل في المنطقة.

لا مكان لمعاداة السامية في الشوارع الألمانية

من ناحية أخرى، دعا نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إلى اتخاذ إجراءات ضد انتشار معاداة السامية في الشوارع الألمانية. وقال هابيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا ينظرون بنفس الاشمئزاز إلى مجازر حماس. ولكن: من يحتفل علنا بإرهاب حماس في ألمانيا

وينشر معاداة السامية، يجب أن يشعر بالعواقب"، مشيرا إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت بالفعل عن عواقب، وقال: "يجب تطبيقها الآن بسرعة".

وكانت فيزر أعلنت أنها ستستخدم كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا. ومنذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي خلف مئات القتلى، خرجت عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، بعضها ضم مشاركين احتفلوا بهجوم حماس. ويذكر أن السلطات الألمانية حظرت مظاهرات مؤيدة لمنظمة حماس الإرهابية

ع.ش/ ح.ز/م.س. (د ب أ)