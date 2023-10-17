 شولتس يحذر إيران وحزب الله من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2023

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شولتس يحذر إيران وحزب الله من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس

حذر المستشار الألماني شولتس إيران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فيما دعا نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد هابيك، إلى اتخاذ إجراءات ضد انتشار معاداة السامية في الشوارع الألمانية.

شولتس خلال استقباله للعاهل الأردني الملك عبد الله

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إيران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في برلين قبل مغادرته إلى إسرائيل: "بالتعاون مع حلفائنا نبذل كحكومة ألمانية قصارى جهدنا لضمان عدم تصعيد هذا الصراع بشكل أكبر... مرة أخرى أحذر صراحة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع". والتقى شولتس في وقت سابق اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين. وقال شولتس إن كلا البلدين يسعى إلى تحقيق هدف منع اندلاع حريق في المنطقة.

مختارات

بعد إعلان المستشار الألماني عن عزم حكومته حظر نشاطات حركة حماس وشبكة "صامدون"، تتجه الأنظار إلى مجموعات أخرى من المتعاطفين مع الحركة. ووزيرة الداخلية تريد ترحيل من يتورطون بجرائم. فكيف سيكون الوضع القانوني لذلك؟

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي. وقال بلينكن أيضا إن بايدن سيسافر إلى إسرائيل لتأكيد حقها في الدفاع عن نفسها.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ شنّت حركة حماس قبل عشرة أيام الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلدهم.

من جانبه، شدد العاهل الأردني على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين من الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن شولتس سيكون أول رئيس حكومة يظهر تضامنه لإسرائيل من خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس عليها. وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ويعتزم شولتس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، ومقابلة أقارب رهائن اختطفتهم حماس. وعقب عشرة أيام من الهجوم على إسرائيل، يريد المستشار أيضا التعرف على الوضع في منطقة الحرب ومناقشة سبل الحيلولة دون نشوب حريق هائل في المنطقة.

 

لا مكان لمعاداة السامية في الشوارع الألمانية

من ناحية أخرى، دعا نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إلى اتخاذ إجراءات ضد انتشار معاداة السامية في الشوارع الألمانية. وقال هابيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا ينظرون بنفس الاشمئزاز إلى مجازر حماس. ولكن: من يحتفل علنا بإرهاب حماس في ألمانيا

وينشر معاداة السامية، يجب أن يشعر بالعواقب"، مشيرا إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت بالفعل عن عواقب، وقال: "يجب تطبيقها الآن بسرعة".

وكانت فيزر أعلنت أنها ستستخدم كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا. ومنذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي خلف مئات القتلى، خرجت عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، بعضها ضم مشاركين احتفلوا بهجوم حماس. ويذكر أن السلطات الألمانية حظرت مظاهرات مؤيدة لمنظمة حماس الإرهابية

ع.ش/ ح.ز/م.س. (د ب أ)

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