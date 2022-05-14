 شولتس يحاول إخماد النيران المشتعلة في حكومته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.03.2023

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أخبار

شولتس يحاول إخماد النيران المشتعلة في حكومته

"بيت الائتلاف (الحكومي) يحترق". هكذا عنونت صحيفة ألمانية مسلطة الضوء على قضايا تهدد بتصدع الحكومة في البلاد. ما هي أبرز تلك الملفات المثيرة للتوتر بين الخضر والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين؟

Deutschland Bundestag | Rede Wolodymyr Selenskyj

يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه مساء الأحد (26 آذار/مارس 2023) في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة. ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو "الحزب الديموقراطي الحر" والبيئيون من "حزب الخضر" والاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.

مختارات

نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أندرياس أودرتش يدعو المستشار أولاف شولتس إلى تحمل مزيد من المسؤولية. وأوضح السياسي الألماني البارز بعض الأمثلة مشيرا إلى النهج الذي يتبعه الائتلاف الحاكم.

سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".

قبل عام خرج "ائتلاف إشارة المرور" في ألمانيا للنور، بعد اتفاق جمع الاشتراكيين والليبراليين والخضر لتشكيل الحكومة. فكيف يرى الألمان الائتلاف الحاكم اليوم؟ استطلاع للرأي يكشف معدلات التأييد للأحزاب المختلفة.

إلى ذلك بدأ فقدان الثقة بين الشركاء في الحكم يثير القلق ويفرمل مشاريع كبرى في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.

الأحد جاء في تحليل لصحيفة دير شبيغل الأسبوعية: "أينما نظرنا يبدو أن النيران مشتعلة في الحكومة"، مضيفة "هناك خلاف حول الأولويات وتبادل للاتهامات، والجميع يشعر بالإحباط بسبب عدم إيجاد أي تسويات". من جهتها كتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية "بيت الائتلاف يحترق".

هذه التوترات بلغت شظاياها بروكسل حيث دفعت برلين على سبيل المثال إلى عرقلة اتّفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين في مطلع آذار/مارس يلحظ تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة. علماً بأن تسوية بهذا الشأن تم التوصل إليها السبت.

ويشارك أعضاء الائتلاف الحكومي غير المسبوق الأحد ابتداء من الساعة 18,30 في الاجتماع الذي يعقد في المستشارية. والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.

في صحيفة شبيغل أشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي ديرك فيزي إلى أن "المواطنين ينتظرون أن يتوصّل الائتلاف إلى نتائج".

الإنفاق العام

ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ "الإدمان على الإنفاق العام"، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه. وقال "أحياناً يتعين انتزاع زجاجة الشراب من فم مدمن كحول".

هيدروجين أخضر من إفريقيا

المناخ

في شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر منذ أسابيع خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز. ويقف وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك وراء البلبلة الرئيسية في الأيام الأخيرة، إذ حمل بشدة على الحكومة بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة. وقال الثلاثاء "ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة". كما أخذ هابيك على الحكومة "عدم قيامها بما يكفي" لتحقيق مهمتها القاضية بـ"تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا" وللمناخ.

وإن كانت البلاد حققت هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2022، وذلك جزئياً بفعل أزمة الطاقة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمامها لبلوغ الحياد الكربوني في 2045.

وانتقد هابيك خصوصاً حلفاءه الليبراليين لعرقلة خطته التي سُرّبت إلى الصحافة، والقاضية بحظر تركيب أنظمة تدفئة جديدة عاملة بالنفط أو الغاز العام المقبل. ووصل التوتر إلى درجة جعلت نائب رئيس الحزب الديموقراطي الحر فولفغانغ كوبيكي يعتبر أن هابيك يشارك فلاديمير بوتين "القناعة ذاتها بأن الدولة والزعيم والنائب يعرفون أكثر من الناس ما هو جيد لهم"، قبل أن يعتذر عن هذا الموقف.

ودعا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب الأول في الائتلاف، شركاءه إلى التوقف عن نشر خلافاتهم في الصحافة و"الانتقال إلى طريقة عمل أخرى"، وفق تعبير القيادي في الحزب لارس كلينغبيل. لا يزال المستشار بعد عام ونصف عام على وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه في الحكم.

ويواصل المحافظون في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الحالمون بالعودة إلى السلطة في 2025، انتقاد المستشار. وقال نائب رئيس هذا الحزب كارستن لينيمان "نحتاج إلى قيادة أكثر من أي وقت مضى، ولا يظهر أولاف شولتس ذلك".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Paar kommt mit E-Mountenbikes den Berg hoch und strahlt

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    التنقل المحايد مناخيا

    من أجمل الهوايات: صعود الجبل بدراجة خاصة بالمنعرجات، واستكشاف الطبيعة بسهولة. ويمكن لاعتماد على محرك كهربائي يعمل بالبطارية، الأمر الذي يجعل العديد من وسائل النقل صديقة للبيئة وفعالة وموفّرة للطاقة، وتخلق أيضا شعورا بالمتعة.

  • Niederlande Amsterdam. Breiter Radweg und Fußweg mit vielen Personen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    جودة حياة أفضل

    الحيّز المتاح داخل المدن يبقى محدودا. وفي السنوات المائة الأخيرة تم دفع سائقي الدراجات الهوائية والمشاة إلى الهامش. بينما تملأ السيارات الشوارع وتلوث الجو. وهذا ما يريد عدد متزايد من المدن تغييره، ورفع مستوى جودة الحياة لسائقي الدراجات والمشاة، مع كثير من المقاهي وأماكن الالتقاء. وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة وتقليل عدد السيارات كما هو الشأن هنا في أمستردام.

  • Moderne Straßenbahn in Porto in Portugal

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    نهضة قطار المترو

    قطارات المترو تسير بتكلفة ضئيلة، وتستخدم الطاقة النظيفة؛ أي طاقة الكهرباء. بسلاسة وسرعة تتقدم وسيلة النقل المفضلة عبر المدينة كما هو الشأن هنا في بورتو (البرتغال). بدأ قطار المترو الأول العمل في عام 1832 في نيويورك. وابتداء من 1927 تم بناء مسارات عالمية. ومنذ بضع سنوات تشهد بعض المدن انتشارا كبيرا لقطارات المترو العاملة بالكهرباء.

  • Frankreich: O-Bus mit Batterie in Nantes

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    توجه للحافلة الكهربائية

    تحتاج المحركات الكهربائية إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الديزل. كما أنها خافتة الصوت وتسير بالكهرباء الخضراء الصديقة للبيئة. هذه الحافلة في نانت بفرنسا تسير بالكهرباء من البطارية. وفي سكة أخرى تسير الحافلة تحت مجمع تيار يشحن بطاريتها. وهذا المزيج جيد ويتم استخدامه بشكل متزايد.

  • E-Auto, E-Bike und E-Roller am Straßenrand von Berlin zum Ausleihen.

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    الاستعارة عوض الشراء والامتلاك

    استعارة السيارة أو الدراجة، فقط عندما نحتاجها؛ إنه أمر عملي ويوفر المال والحيّز المكاني. وتدعم مدن مثل برلين ما يسمى بـ "شيرينغ" أي التشاركية. فضلا عن أن جميع عربات الاستعارة كهربائية. وعدد متزايد من الناس يلجأ لهذه الوسيلة، لاسيما الشباب في المدن.

  • Schnellzug auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Baoji, in China

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    سريعة وصديقة للبيئة

    القطارات السريعة تتعدى سرعتها 300 كلم في الساعة الواحدة في الصين (الصورة) واليابان والاتحاد الأوروبي. وبفضل المحرك الكهربائي والمقاومة الضعيفة للهواء تستهلك القطارات القليل من الطاقة، أي 30 مرة أقل من الطائرة وخمس مرات أقل من الشاحنة وأقل حتى من السفينة. وبالنسبة إلى حركة السير الصديقة للبيئة تكون حركة السير على القضبان بالتالي مهمة.

  • Paketdienst mit Lastenrad in München

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    دراجات النقل في الخدمة

    عربات البضائع الكبيرة تملأ في الغالب الشوارع في المدن. وهذا يتسبب في إزعاج يمكن تفاديه بخدمة نقل ذكية ومحافظة على البيئة كما هنا في ميونيخ. ازداد الاعتماد مؤخرا على الدراجات كبيرة الحجم من أجل نقل البضائع داخل المدن.

  • E-Transporter mit integrierten Solarzellen auf einer Straße

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    في حركة تحت الشمس

    تقطع هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية نحو 5000 كلم في السنة الواحدة في شمال ألمانيا. أما في جنوب إسبانيا الغنية بالشمس فيمكن أن تقطع 10000 كلم. يزداد إنتاج العربات المزودة بالخلايا الشمسية داخل هيكل العربة. ويمكن الاستفادة من الكهرباء المخزنة فيها لتستخدم أيضا لتشغيل عربات أخرى أو لتزويد المنزل بالكهرباء.

  • Elektro-LWK in Luzern (Schweiz)

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    ثورة في النقل البعيد

    تمتلك هذه الشاحنة الكهربائية والتابعة لشركة نقل سويسرية بطارية بسعة 900 كيلوواط/ساعي. ما يمكنها من السير وهي محملة بالبضائع لمسافة 500 كلم، دون حاجة لشحن البطارية. ورغم أن ثمن هذه الشاحنة الكهربائية أغلى بمرتين ونصف من الشاحنة التي تعمل بالديزل، إلا أنها توفر استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

  • Kanada Lake Ontario mit E-Fähre Wolve Islander IV

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    العبّارات تستخدم الكهرباء

    هذه العبارة الخاصة بنقل السيارات تتردد في بحيرة أونتاريو الكندية بين وولف ايسلاند وكينغستون. مسافة العبور تستغرق 20 دقيقة ويتم شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط. ولكن لا يصلح استخدام البطاريات لسفن البحار العالية لأن قوتها تظل ضئيلة. وحركة النقل المحايدة مناخيا تبقى ممكنة فقط باستخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر متجددة.

  • Airbus A380 im Flug mit Kondensstreifen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    حركة الطيران تحتاج إلى مسارات رفيقة بالبيئة

    يمكن أن تصبح طائرات النقل العادية رفيقة بالبيئة إذا استخدمت كيروسين اصطناعي. وهذا الأخير يمكن إنتاجه من الكهرباء النظيفة، ولكن يجب انتظار بناء خطوط أوسع للإنتاج. ولذلك سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تطير الطائرات بطريقة محايدة للمناخ. كما تتسبب الطائرات في نشوء سحب مضرة بالمناخ. ومن خلال مسارات تحليق متعددة ومتباعدة يمكن تفادي هذه الأضرار المناخية.


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