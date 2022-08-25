شولتس يتفقد دورة تدريب جنود أوكرانيين ويتعهد بمواصلة الدعم

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (25 آب/أغسطس 2022) بمزيد من الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وذلك خلال أول زيارة له لبرنامج تدريب جنود أوكرانيين على دبابات ألمانية مضادة للطائرات من طراز "غيبارد".



وأثناء زيارته إلى منطقة التدريب العسكرية بوتلوس بولاية شليسفيغ-هولشتاين المطلة على بحر البلطيق بشمال ألمانيا، أعرب شولتس عن إعجابه بشجاعة الجنود.

وقال شولتس: "الرجال الموجودون هنا سوف يدافعون عن بلدهم. سوف يدافعون عنها في مواجهة التهديد المفزع الذي نشأ بالنسبة لأوكرانيا نتيجة الاعتداء الوحشي من جانب روسيا... وسوف نواصل دعمهم بإمكاناتنا المالية، وكذلك بالأسلحة التي يمكن توفيرها من ألمانيا".

وتحدث المستشار الألماني مع الجنود الأوكرانيين هناك، كما صعد على متن الدبابات واطلع عليها من الداخل.



ويواجه شولتس انتقادات بأنه يتصرف بتردد شديد حيال تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، لكنه أكد في زيارته إلى بوتلوس أن برلين قدمت بالفعل العديد من الأسلحة الثقيلة والفعالة إلى كييف، مستشهدًا بتسليم قاذفات صواريخ متعددة ومدافع "بانزر هاوبيتزر 2000"، وأضاف أنه يحق لأوكرانيا الدفاع عن استقلالها وسيادتها.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يعد التدريب في بوتلوس جزءًا من توريد ألمانيا لـ30 دبابة من طراز "غيبارد" لأوكرانيا. ومن المقرر أن تنهي أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين دورتها التدريبية التي تبلغ مدتها ستة أسابيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في 25 تموز/يوليو تسلم أول ثلاث دبابات "غيبارد" من ألمانيا، فضلًا عن عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)