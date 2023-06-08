شولتس يتعهد لإيطاليا بالدعم في مواجهة تزايد أعداد اللاجئين

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023) من أجل الالتقاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها للمستشار الألماني للعاصمة الإيطالية منذ تولي زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف رئاسة الحكومة في إيطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يذكر أن ميلوني قامت بأول زيارة رسمية لها إلى برلين في شباط/ فبراير الماضي.
وأوضح شولتس آنذاك أنه يعتزم التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة. ومن جانبها أبدت ميلوني، التي كانت قد هاجمت ألمانيا من قبل بشدة بصفتها سياسية معارضة، ميولا للتصالح. ومن المحتمل أن تتناول المباحثات اليوم الحرب الروسية ضد أوكرانيا وكذلك موضوعات تتعلق بالاتحاد الأوروبي مثل سياسة اللجوء الأوروبية.
وتعهد شولتس لإيطاليا بالتضامن في استقبال اللاجئين، وقال شولتس لصحيفة " كورييري ديلا سيرا" في تصريحات تم نشرها اليوم إن إيطاليا واليونان وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط تواجه تحديا كبيرا لأن أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين هناك آخذة في التزايد.
وأكد المستشار الألماني أنه يجب ألا يتم ترك إيطاليا والدول الأخرى بمفردها في مواجهة ذلك، ولكن يجب إتباع نهج التضامن وتحمل المسؤولية.
ودعا شولتس في الوقت ذاته للتوصل لاتفاق لإصلاح أساسي لنظام اللجوء الأوروبي، وقال: "نحن بحاجة لتوزيع متضامن للمسؤولية والاختصاص بين دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الامتثال للمعايير لأجل طالبي اللجوء فيما يتعلق بإجراءات اللجوء وبالاندماج في دول الاتحاد الأوروبي".
وبالتوازي مع زيارة شولتس لإيطاليا، يحاول وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تمهيد الطريق لإدخال إصلاح كبير على نظام اللجوء والهجرة في أوروبا.
ع.غ/ م.س (د ب أ)
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
إنقاذ في عرض البحر
هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
لا أمل
يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
الحياة في حقيبة سفر
يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
أحدث أزمة
تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
وجهة اللاجئين.. أين؟
يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
قسوة العيش بلا مستقبل
لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
دعم ضروري من منظمات الإغاثة
ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
تعلم الاندماج
يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع