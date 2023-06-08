شولتس يتعهد لإيطاليا بالدعم في مواجهة تزايد أعداد اللاجئين

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023) من أجل الالتقاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها للمستشار الألماني للعاصمة الإيطالية منذ تولي زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف رئاسة الحكومة في إيطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يذكر أن ميلوني قامت بأول زيارة رسمية لها إلى برلين في شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح شولتس آنذاك أنه يعتزم التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة. ومن جانبها أبدت ميلوني، التي كانت قد هاجمت ألمانيا من قبل بشدة بصفتها سياسية معارضة، ميولا للتصالح. ومن المحتمل أن تتناول المباحثات اليوم الحرب الروسية ضد أوكرانيا وكذلك موضوعات تتعلق بالاتحاد الأوروبي مثل سياسة اللجوء الأوروبية.

وتعهد شولتس لإيطاليا بالتضامن في استقبال اللاجئين، وقال شولتس لصحيفة " كورييري ديلا سيرا" في تصريحات تم نشرها اليوم إن إيطاليا واليونان وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط تواجه تحديا كبيرا لأن أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين هناك آخذة في التزايد.

وأكد المستشار الألماني أنه يجب ألا يتم ترك إيطاليا والدول الأخرى بمفردها في مواجهة ذلك، ولكن يجب إتباع نهج التضامن وتحمل المسؤولية.

ودعا شولتس في الوقت ذاته للتوصل لاتفاق لإصلاح أساسي لنظام اللجوء الأوروبي، وقال: "نحن بحاجة لتوزيع متضامن للمسؤولية والاختصاص بين دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الامتثال للمعايير لأجل طالبي اللجوء فيما يتعلق بإجراءات اللجوء وبالاندماج في دول الاتحاد الأوروبي".

وبالتوازي مع زيارة شولتس لإيطاليا، يحاول وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تمهيد الطريق لإدخال إصلاح كبير على نظام اللجوء والهجرة في أوروبا.

ع.غ/ م.س (د ب أ)