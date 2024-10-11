شولتس يتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية

التقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي ببابا الفاتيكان ثم المستشار الألماني شولتس في ختام جولة أوروبية، وشكر ألمانيا على مساعداتها التي قال إنها "أنقذت آلاف الأرواح الأوكرانية"، مؤكدا رغبته بانتهاء الحرب مع روسيا عام 2025.

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال لقائه، الجمعة (11 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات أسلحة إضافية لكييف بقيمة 1,4 مليار يورو. وقال شولتس إن المساعدات الجديدة ستشمل أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والمسيرات. وأضاف: "تواصل ألمانيا وقوفها بحزم إلى جوار أوكرانيا". وأدان شولتس كذلك الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والتي قال إنها تستهدف كسر مقاومة السكان للغزو الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025، مؤكدا أن المساعدات الغربية لكييف يجب ألا تنخفض في الأثناء. وشكر الرئيس الأوكراني المستشار الألماني على دعمه لبلاده ضد روسيا، أثناء لقاء الزعيمين في برلين. وقال زيلينسكي في الاجتماع: "ساعدت ألمانيا بلادنا أكثر من الآخرين بأنظمة الدفاع الجوي". وأضاف: "هذه هي الحقيقة، وقد أنقذت آلاف الأرواح الأوكرانية، ومنحت مدننا وقرانا الحماية من الرعب الروسي". وأشاد زيلينسكي بأنظمة دفاع صواريخ "ايريس-تي" جو /جو ودبابات"جيبارد" المضادة للطائرات وصواريخ باتريوت واصفا إياها بأنها لا تقدر بثمن.

أيضا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: هنا في قصر بيلفيو في برلين بألمانيا الجمعة 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024. صورة من: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

وقال زيلينسكي -بعد أن عرض شولتس منح كييف مساعدات عسكرية بقيمة 1,4 مليار يورو (1,5 مليار دولار)- إن أوكرانيا تسعى إلى تحقيق سلام عادل. وسيكشف زيلينسكي لشولتس تفاصيل خطته لتحقيق النصر خلال اجتماعهما في المستشارية في برلين. وجاءت زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة في أوروبا بعد إلغاء قمة دولية هامة في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السفر للتعامل مع إعصار ميلتون.

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وقبل توجهه إلى ألمانيا التقى الرئيس الأوكراني البابا فرنسيس في الفاتيكان اليوم الجمعة. وجاءت زيارته إلى ألمانيا في ختام جولة شملت عواصم أوروبية هدفها الحصول على دعم من حلفاء بلاده قبيل دخول فصل الشتاء. وسعى زيلينسكي لحشد الدعم العسكري والمالي خلال الجولة التي استمرت 48 ساعة فحسب وشملت لندن وباريس وروما وبرلين، في ظل المخاوف من إمكانية تراجع الدعم لكييف حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع الشهر المقبل.

ع.م / ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)