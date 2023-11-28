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شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

قال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصاري جهدها من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن في قطاع غزة، وأعرب عن شعوره بالارتياح حيال إطلاق سراح مواطنين ألمان كانوا ضمن الرهائن المحتجزين لدى حماس في القطاع.

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المستشار الألماني أولاف شولتس
وجه شولتس الشكر إلى كل الذين عملوا من أجل مصير المحتجزين "من خلال دبلوماسية دؤوبة".صورة من: Lisi Niesner/REUTERS

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تبذل حكومته كل جهدها من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وخلال إلقائه بيان الحكومة في البرلمان اليوم الثلاثاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، أعرب شولتس عن شعوره بالارتياح حيال إطلاق سراح أشخاص كانوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن:" وجود العديد من الألمان بين من تم إطلاق سراحهم يعد سببا آخر للفرحة"،  ووجه المستشار الألماني الشكر إلى كل الذين عملوا من أجل مصير المحتجزين "من خلال دبلوماسية دؤوبة".

وأضاف شولتس أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بأكثر من 100 امرأة ورجل وطفل، وأردف أن هؤلاء أيضاً " يجب أن يتم إطلاق سراحهم دون إبطاء"، وقال إن "الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة الإسهام في هذا بكل قوة".

كانت حركة حماس أطلقت سراح 11 محتجزاً بينهم ألمانيان مساء أمس الاثنين، بهذا يصل عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم من جانب حماس إلى 69 شخصاً منذ يوم الجمعة الماضي بينهم عشرة ألمان يحملون جنسية مزدوجة.

وكان تم تمديد الهدنة أمس بين حماس وإسرائيل ليومين آخرين الأمر الذي يبعث الأمل في الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ح.ز./ز.أ.ب (د ب أ)

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