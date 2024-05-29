شولتس يتعهد بأن تكون بطولة الأمم الأوروبية آمنة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إيمانه الكامل بالعملية الأمنية الكبيرة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف، متمنياً التوفيق لمنتخب بلاده.

قبل حوالي أسبوعين من انطلاق كأس الأمم الأوروبية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس لبودكاست شبيلماخر أو (صانع الألعاب): "لقد تم القيام بالكثير من أجل الأمن. ينبغي عليك التركيز في متابعة المباربات ومشاهدة الفرق وتشجيعها".

وأكد شولتس "إننا نبذل كل ما في وسعنا لتوفير الأمن في الملاعب وخارجها أيضاً" تحسباً لمواجهة مشاكل الجماهير والتهديدات الإرهابية.

وأوضح المستشار الألماني أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر أطلعته باستمرار على جميع جوانب المفهوم الأمني الذي يشمل التعاون مع الشرطة وأجهزة مخابرات الدول الأخرى في محاولة "لاستبعاد جميع أنواع المخاطر".

وشدد شولتس: "لقد تم فحص واختبار جميع المواقف الصعبة الممكنة. بالطبع لا يمكننا أن نقول إنه لا يمكن أن يحدث شيء، هذا غير ممكن في ظل الوضع العالمي الصعب والخطير الذي نجد أنفسنا فيه حالياً، ولكن يمكننا القول إننا فعلنا كل شيء، مضيفاً "هذا أمر منطقي لتحقيق أقصى قدر من الأمن".

المستشار الألماني أولاف شولتس صورة من: Gints Ivuskans/AFP

وفي الوقت نفسه، أعربت المنظمة الشاملة لمساعدة المشجعين الألمان، عن مخاوفها من خلال رئيستها ليندا روتيج بشأن ما أسمته عمليات الشرطة المفرطة والهجمات على المشجعين والتي "لم يعد من الممكن تصنيفها على أنها حالات فردية ولكن لها تأثير أوسع بكثير".

وقالت روتيج: "إننا نعتبر ذلك هجوماً على ثقافة المشجعين. إنها تعديات هائلة على الحريات المدنية والحقوق المدنية"، متهمة السلطات الأمنية باستخدام الغاز المهيج والأسلحة النارية والتطويق. وتابعت: "هذا أمر غير مبرر ويشكل دوامة من التصعيدات من جانب الشرطة يجب أن تتوقف، خاصة أثناء البطولة الأوروبية".

وتمنى المستشار الألماني أولاف شولتس، التوفيق لمنتخب (الماكينات) في بطولة كأس الأمم الاوروبية لكرة القدم، وأعرب عن أمله في أن يتمكن رجال المدرب يوليان ناغلسمان المضي قدماً في البطولة والتتويج باللقب في النهائي يوم 14 تموز/يوليو القادم في برلين.

وقال شولتس لبودكاست (شبيلماخر) أو (صانع الألعاب) إنه يأمل في أن يعم الحماس في ألمانيا وخارجها للبطولة التي تستمر لمدة شهر في 10 مدن ألمانية.

وقال شولتس "آمل أن يكون هناك حماس كبير ليس في ألمانيا فحسب، ولكن أيضاً في العالم، لهذه البطولة الأوروبية". وأضاف شولتس "وبالطبع آمل أن يتمتع فريقنا بهذا الحماس وأن يحقق الكثير من النجاح لكي يتمكن من المضي قدماً حتى النهاية".

وكشف المستشار الألماني أنه يعتزم مشاهدة "العديد من المباريات" - مع تناول النقانق والبيرة في الحديقة - لأنني "معجب للغاية بما يستطيع اللاعبون القيام به".

وأكد شولتس "سيكون من السخافة تماماً أن تشعر وكأنك مستشاراً طوال الوقت. الحياة بها العديد من الجوانب الجميلة، وهي ليست مرتبطة بالمكتب على الإطلاق. أنت بحاجة إلى هذه اللحظات وهذه البطولة، وأنا بالتأكيد بحاجة إليها أيضاً".

خ.س/أ.ح (د ب أ)