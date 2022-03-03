شولتس يتعهد أمام منتدى دافوس: سنظل داعما كبيرا لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء (18 يناير/كانون الثاني 2023) في دافوس بسويسرا بمواصلة دعم أوكرانيا، من دون الحديث صراحة حول إمكانية الموافقة على منحها دبابات ليوبارد الألمانية المتطورة، لكنه لم يغلق الباب نهائيا أمام ذلك.

لا قرار حاسم بشأن منح أوكرانيا دبابات

وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، أشار شولتس مجددا إلى أن ألمانيا وبريطانيا هما حاليا أكبر موردين للسلاح لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة. وأضاف شولتس:" سنظل داعما كبيرا (لأوكرانيا)"، وقال إن بلاده ستقدم إمدادات لأوكرانيا طالما كان هذا ضروريا.

وأكد شولتس أيضا أنه سيواصل عدم البت في اتخاذ خطوات نوعية جديدة في إمدادات السلاح لأوكرانيا إلا من خلال التنسيق مع الحلفاء وذكر صراحة الولايات المتحدة وفرنسا. وقال: "هذه هي استراتيجيتنا". وخلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى دافوس الاقتصادي قال شولتس: "نحن لا ندعم أوكرانيا بالوسائل المالية والمساعدات الإنسانية فحسب، بل أيضًا بالكثير من الأسلحة".

ولم يذكر شولتس كلمة "دبابات"، كما لم يدل بتصريحات حول الاجتماع الحاسم للدول الغربية المخصص لمساعدة أوكرانيا والذي ينتظم الجمعة في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

وأشار إلى أن ألمانيا تدعم أوكرانيا بالكثير من السلاح منذ بداية الغزو الروسي، ومن ذلك قاذفات صواريخ ومركبات مدرعة من نوع ماردر ونظام الدفاع الجوي آيريس-تي.

مناشدات أوروبية مستمرة لألمانيا

كان قادة فنلندا وليتوانيا وبولندا وبريطانيا قد دعوا مجدداً المستشار الألماني الاثنين للإذن بسرعة بتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 القوية للغاية، إذ يجب أن تحصل إعادة تصدير أي شحنة من المواد الحربية الألمانية الصنع على الضوء الأخضر من برلين.

وشكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي نقطة تحول رئيسية في سياسة الدفاع الألمانية، فقد أعلن المستشار عن تخصيص 100 مليار يورو لتحسين معدات الجيش الألماني.

وأرسل الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا أكثر من 300 دبابة سوفياتية الصنع منذ بداية الغزو الروسي، لكنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى منح بلاده دبابات أكثر حداثة غربية الصنع.

أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية

تحذيرات من "السياسة الحمائية"

وفي خطابه حذر المستشار الألماني من السياسة الحمائية وذلك في معرض تعليقه على الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الإعانات الضخمة للشركات.

وقال شولتس إنه يرحب باعتزام الولايات المتحدة استثمار مليارات الدولارات في الطاقة وحماية المناخ. غير أنه حذر في الوقت نفسه من أن تؤدي المتطلبات الخاصة بمنتجات معينة إلى تمييز ضد الشركات الأوروبية.

وأضاف شولتس أن "السياسة الحمائية تعوق المنافسة والابتكار وتضر بحماية المناخ" مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث مع الولايات المتحدة عن هذا ويحاول في الوقت نفسه تحسين ظروف الاستثمار في أوروبا.

يذكر أن البرنامج الأمريكي المعروف باسم خفض التضخم ينص على سبيل المثال على ضخ استثمارات بقيمة 369 مليار دولار في مجال الطاقة الخضراء وحماية المناخ.

وتركزت انتقادات هذه الخطوة على ربط الإعانات والإعفاءات الضريبية باستخدام الشركات المستفيدة لمنتجات أمريكية أو أن تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

ع.ح./أ.ح (أ ف ب، د ب ا)