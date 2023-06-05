شولتس يتابع تدريبات بحرية لقوة الرد السريع للناتو في بحر البلطيق

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الإثنين (الخامس من حزيران/يونيو 2023) الحصول للمرة الأولى على تصور شامل لقدرات القوات البحرية لبلاده.



ومن المقرر أولًا أن يزور القيادة البحرية في منطقة فارنيموند في مدينة روستوك على الساحل الشمالي للبلاد، ثم يتابع التدريبات المختلفة قبالة ساحل البلطيق من على متن الفرقاطة مكلنبورغ-فوربومرن.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات غواصة وطراد وزورق للبحث عن الألغام من القوات الألمانية، وكذلك ناقلة التزود بالوقود الفرنسية سوم والفرقاطة الإسبانية ألفارو دي بازان. كما أنه من المقرر أيضًا أن تشارك في التدريبات طائرات من طراز يوروفايتر وتورنادو تابعة للقوات الجوية الألمانية.

يشار إلى أن ألمانيا تولت في بداية العام قيادة قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تشارك فيها أيضًا سفن البحرية في بحر البلطيق. وتعتبر الفرقاطة مكلنبورغ-فوربومرن حاليًا هي سفينة القيادة في رأس الحربة للتحالف العسكري، والتي يطلق عليه رسميًا "قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية".

وتم تشكيل قوة المهام تماشيًا مع الأزمة في أوكرانيا لأول مرة بعد عام 2014، وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرًا مركزيًا في استراتيجية الردع ضد روسيا.



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)