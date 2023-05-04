شولتس يبدأ ثاني أكبر جولاته في أفريقيا

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس (4 مايو/أيار 2023) ألمانيا في ثاني زيارة كبيرة له إلى أفريقيا منذ تعيينه مستشارا لألمانيا، حيث يتوجه أولا إلى إثيوبيا لإجراء محادثات مع الحكومة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي.

وفي المساء، سيتوجه شولتس إلى كينيا، أهم بلد شريك لألمانيا في شرق إفريقيا. وستركز الزيارة على موضوعات حل النزاعات وحفظ السلام والمناخ والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وتعد إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا.

وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت عامين على منطقة تيجراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا عن مقتل مئات الآلاف ولم تنته إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعقد اتفاق على وقف إطلاق النار.

وسيرافق شولتس في زيارته ممثلون عن الشركات الألمانية. وفي كينيا، سيركز المستشار الألماني على مبادرات الطاقة الخضراء بزيارة أكبر محطة في أفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية والمقامة على بحيرة نيفاشا.

وتقوم كينيا بدور مهم في التوسط في الصراعات الإقليمية وعرضت المشاركة في الجهود الرامية إلى خفض حدة العنف في السودان، كما تدخلت في الصراعات في الكونغو وإثيوبيا. وتدعم كينيا بعثة الاتحاد الأفريقي في جارتها الشمالية الصومال.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)