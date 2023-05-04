 شولتس يبدأ ثاني أكبر جولاته في أفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2023

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شولتس يبدأ ثاني أكبر جولاته في أفريقيا

يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس ثاني أكبر زياراته لأفريقيا، بالتوقف في إثيوبيا قبل أن يتوجه إلى كينيا التي تعد أهم شريك لبلاده في شرق أفريقيا، فما أهم الموضوعات التي يبحثها المستشار الألماني في أفريقيا؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يبدأ زيارة لأفريقيا هي الأكبر من نوعها منذ توليه منصب المستشار.

في كينيا، سيركز المستشار الألماني على مبادرات الطاقة الخضراء بزيارة أكبر محطة في أفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس (4 مايو/أيار 2023) ألمانيا في ثاني زيارة كبيرة له إلى أفريقيا منذ تعيينه مستشارا لألمانيا، حيث يتوجه أولا إلى إثيوبيا لإجراء محادثات مع الحكومة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي.

وفي المساء، سيتوجه شولتس إلى كينيا، أهم بلد شريك لألمانيا في شرق إفريقيا. وستركز الزيارة على موضوعات حل النزاعات وحفظ السلام والمناخ والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وتعد إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا.

وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت عامين على منطقة تيجراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا عن مقتل مئات الآلاف ولم تنته إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعقد اتفاق على وقف إطلاق النار.

وسيرافق شولتس في زيارته ممثلون عن الشركات الألمانية. وفي كينيا، سيركز المستشار الألماني على مبادرات الطاقة الخضراء بزيارة أكبر محطة في أفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية والمقامة على بحيرة نيفاشا.

وتقوم كينيا بدور مهم في التوسط في الصراعات الإقليمية وعرضت المشاركة في الجهود الرامية إلى خفض حدة العنف في السودان، كما تدخلت في الصراعات في الكونغو وإثيوبيا. وتدعم كينيا بعثة الاتحاد الأفريقي في جارتها الشمالية الصومال.

ا.ف/ ح.ز   (د.ب.أ)

  • أولاف شولتس في مؤتمر لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1984

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    أولاف الشاب

    ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

  • الدفتر الحزبي للاشتراكيين الديمقراطيين

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    تحولات

    شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

  • شولتس خلال مقابلة معه عنددما كان وزيرا للعمل (2/4/2008)

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    نضوج في مجال الاقتصاد!

    بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.

  • المستشار الألماني الأسبق غيرهار شرودر مع المستشار الجديد أولاف شولتس عندما كان أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. الصورة التقطت في 2003 أثناء مؤتمر للحزب.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    البداية الفعلية مع شرودر

    انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "رجل آلي"!

    يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".

  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي كان نائبا لها.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "نسخة متحورة" من ميركل!

    في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!

  • أولاف شولتس مع وزير المالية الأسبق والرئيس السابق للبوندستاغ فولفغانغ شويبله

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    لمعان في زمن كورونا

    في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    المنقذ!

    خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

  • شولتس مع زوجته بريتا إرنست في هامبورغ في فبراير/ شباط 2011

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    حياته الخاصة

    أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

  • شولتس أمام لجنة التحقيق حول فضيحة وايركارد في البرلمان الألماني

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    فضائح!

    تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.

  • متظاهرون يدعون أطراف حكومة إشارة المرور إلى سياسة مناخية صارمة

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    ملفات شائكة

    تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش


 

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