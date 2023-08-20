شولتس يؤيد جهود الرئيس الإسرائيلي لنزع فتيل أزمة التعديل القضائي

خلال فعالية اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (20 آب/ أغسطس 2023) إنه يدعم نهج الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ الذي يرى أنه لا ينبغي لأغلبية بسيطة أن تفرض قرارها على أقلية فيقضية التعديلات القضائية.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن من خصائص الديمقراطية وسيادة القانون "أنك ربما تعيش طوال حياتك كأقلية، لكنك لا تضطر إلى الخوف رغم ذلك". وقال شولتس إنه يأمل في أن يتواصل مستقبلا الحفاظ على المبادئ الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات وحماية حقوق الأقليات واستقرار الدستور والتكوين واسع النطاق للمحاكم العليا في إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل تشهد منذ أكثر من ستة شهور بانتظام احتجاجات جماعية على سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من مئة ألف شخص تظاهروا في مدينة تل أبيب أمس السبت.

وكان الائتلاف الحاكم في إسرائيل أقر في نهاية تموز/يوليو الماضي قانونا مثيرا للجدل في إطار إعادة هيكلة النظام القضائي الذي تقوم به الحكومة، ويحرم هذا القانون المحكمة العليا في إسرائيل من إمكانية التصدي للقرارات الحكومية التي تعتبرها المحكمة "غير معقولة".

ويرى المنتقدون أن تصرف الحكومة يشكل خطرا على ديمقراطية إسرائيل وحذروا من أن البلاد مقبلة على التحول إلى الحكم الديكتاتوري. وفي المقابل، ترد حكومة نتانياهو على هذه الانتقادات بأن صلاحيات المحكمة العليا فيإسرائيل مفرطة وأنها تتدخل بشكل زائد عن الحد في القضايا السياسية. وتنظر المحكمة في أيلول/سبتمبر المقبل في التماسات ضد القانون المثير للجدل. وقد تواجه إسرائيل أزمة وطنية في حال قررت المحكمة إلغاء القانون ولم تقبل الحكومة بهذا القرار.

ع.ش/ ع.ج (د ب أ)