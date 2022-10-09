 شولتس يؤكد على مكافحة التطرف اليميني في ذكرى للهجوم على كنيس يهودي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس يؤكد على مكافحة التطرف اليميني في ذكرى للهجوم على كنيس يهودي

أحيا المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من الساسة في الحكومة الاتحادية الذكرى السنوية الثالثة للهجوم على معبد يهودي بمدينة هاله، مؤكدا "على عدم تجاهل" مكافحة التطرف اليميني.

قبل 3 سنوات حاول شخص من اليمين المتطرف اقتحام الكنيس في يوم كيبور - صورة بتاريخ 9 أكتوبر 2019

قبل 3 سنوات حاول شخص من اليمين المتطرف اقتحام الكنيس في يوم كيبور

في الذكرى السنوية الثالثة  الهجوم على معبد يهودي بمدينة هاله  كتب  المستشار الألماني أولاف شولتس  على موقع تويتر اليوم الأحد (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 20922): "هذه الذكرى تحثنا على عدم تجاهل الأمر أبدا. سنحيي ذكرى الضحايا ونؤكد على مكافحة التطرف اليميني بكل أشكاله".

يذكر أنه في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حاول شخص من اليمين المتطرف اقتحام الكنيس الواقع في مدينة هاله، ووافق ذلك يوم أقدس أعياد اليهود وهو يوم كيبور، حيث أطلق المهاجم المدجج بالسلاح عبوات حارقة ومتفجرات وأطلق النار على باب الكنيس لكنه فشل في اقتحام المعبد.

وبعدما فشل المهاجم الذي يحمل  الجنسية الألمانية  في اقتحام المعبد، أطلق النار على امرأة (40 عاما) تصادف مرورها ثم على شاب (20 عاما) كان في مطعم شاورما قريب من مكان الهجوم الأمر الذي أسفر عن مقتل المرأة والشاب، وأصاب المهاجم عدة أشخاص أثناء محاولته الفرار قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وقد اعترف المهاجم الذي يبلغ من العمر الآن 30 عاما بجرائمه، وفي عام 2020 قضت محكمة ناومبورغ الإقليمية العليا على منفذ الهجوم بالسجن مدى الحياة  مع الحبس الاحترازي اللاحق عقب انتهاء فترة العقوبة.

من جانبها، كتبت  وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر  على تويتر: "لا شيء يمكنه أن يزيل أثر الجريمة لكننا نستقي منها الدروس، ونحن نريد لليهود في ألمانيا أن يتمكنوا من العيش بأمان وبلا خوف، ونريد أن نحميهم".

وكتب  وزير العدل الألماني ماركو بوشمان  على تويتر أنه لا يكفي البدء في مكافحة التطرف بعد وقوع الهجمات وجرائم القتل، وطالب بالتصدي لنظريات المؤامرة والنفور التي تمهد الطريق أمام مثل هذه الجرائم. 

خ.س/ع.غ (د ب أ)

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


مختارات

برلين- سياسي مسلم يعتزم إعادة بناء كنيس يهودي دمره النازيون  

ألمانيا..امتعاض ومعارضة لشراء كنائس وتحويلها لمساجد  