شولتس يؤكد على مكافحة التطرف اليميني في ذكرى للهجوم على كنيس يهودي

في الذكرى السنوية الثالثة الهجوم على معبد يهودي بمدينة هاله كتب المستشار الألماني أولاف شولتس على موقع تويتر اليوم الأحد (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 20922): "هذه الذكرى تحثنا على عدم تجاهل الأمر أبدا. سنحيي ذكرى الضحايا ونؤكد على مكافحة التطرف اليميني بكل أشكاله".

يذكر أنه في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حاول شخص من اليمين المتطرف اقتحام الكنيس الواقع في مدينة هاله، ووافق ذلك يوم أقدس أعياد اليهود وهو يوم كيبور، حيث أطلق المهاجم المدجج بالسلاح عبوات حارقة ومتفجرات وأطلق النار على باب الكنيس لكنه فشل في اقتحام المعبد.

وبعدما فشل المهاجم الذي يحمل الجنسية الألمانية في اقتحام المعبد، أطلق النار على امرأة (40 عاما) تصادف مرورها ثم على شاب (20 عاما) كان في مطعم شاورما قريب من مكان الهجوم الأمر الذي أسفر عن مقتل المرأة والشاب، وأصاب المهاجم عدة أشخاص أثناء محاولته الفرار قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وقد اعترف المهاجم الذي يبلغ من العمر الآن 30 عاما بجرائمه، وفي عام 2020 قضت محكمة ناومبورغ الإقليمية العليا على منفذ الهجوم بالسجن مدى الحياة مع الحبس الاحترازي اللاحق عقب انتهاء فترة العقوبة.

من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على تويتر: "لا شيء يمكنه أن يزيل أثر الجريمة لكننا نستقي منها الدروس، ونحن نريد لليهود في ألمانيا أن يتمكنوا من العيش بأمان وبلا خوف، ونريد أن نحميهم".

وكتب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر أنه لا يكفي البدء في مكافحة التطرف بعد وقوع الهجمات وجرائم القتل، وطالب بالتصدي لنظريات المؤامرة والنفور التي تمهد الطريق أمام مثل هذه الجرائم.

خ.س/ع.غ (د ب أ)