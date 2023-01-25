 شولتس يؤكد: سلمنا أوكرانيا دبابات من طراز ليوبارد 2 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس يؤكد: سلمنا أوكرانيا دبابات من طراز ليوبارد 2

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات من طراز ليوبارد2، مؤكدا بذلك ما جاء في تقرير صحفي مفاده أن برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية بدورها أيضا.

دبابة ألمانية من طراز ليوبارد2 خلال استعراض في إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الألماني بولاية ساكسن ـ انهالت (16/3/2023)

برلين تقول إنها تستهدف " تجميع كتيبتين مدرعتين مزودتين بدبابات ليوبارد2 لأوكرانيا بشكل سريع"، وهو ما يعني حوالي 31 دبابة.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في روتردام مساء اليوم الاثنين (27 مارس/آذار 2023) أن القوات المسلحة الأوكرانية  حصلت من ألمانيا على 18 دبابة قتال حديثة طراز ليوبارد 2 ايه 6 . وقال  شولتس : "سلمنا ما كنا أعلنا عنه".

مختارات

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من أورد تقريرا عن وصول الدبابات إلى  أوكرانيا . وأشارت المجلة إلى أنّ "الدبّابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وتم الآن تسليمها" إلى أوكرانيا. كما تمّ  تسليم 40 مدرّعة من طراز ماردر ، بحسب مجلة "دير شبيغل" التي أشارت إلى أنّ حكومة شولتس حافظت على "سرية طريق" الشحن لأسباب أمنية.

وذكر موقع القناة الألمانية الأولى (ARD) أنّ وزارة الدفاع الألمانية أكدت بدورها أنّ عدد الدبابات من طراز (ليوبارد 2) التي تم تسليمها لأوكرانيا هو 18 دبابة، اي نفس الرقم الذي ذكرته "دير شبيغل" في تقريرها.

وكانت طواقم أوكرانية قد أتمت تدريباتها على دبابة  ليوبارد بتدريب بالذخيرة الحية في منتصف الشهر الجاري. ولم تعلن السلطات الألمانية من قبل عن نقل الدبابات كما حدث أيضا عند نقل أنظمة الأسلحة الأخرى  لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.

وبعد فترة طويلة من الجدل السياسي  الداخلي والضغوط الخارجية  أعلنت الحكومة الألمانية  في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي  موافقتها على تسليم دبابات ليوبارد2 لأوكرانيا ، وقالت برلين حينها إنها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل.

وقالت برلين حينها أنها تستهدف " تجميع كتيبتين مدرعتين مزودتين بدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا بشكل سريع". يذكر أن الكتيبة الواحدة في أوكرانيا تتزود في العادة بـ 31 دبابة. 

ويفترض خبراء على نحو راسخ أن دبابة ليوبارد 2 تتفوق بشكل ملحوظ على الدبابات الروسية، وأحد أسباب هذا التفوق يتمثل في أنها تتمتع بنظام أسلحة مستقر يتيح لها القدرة على إطلاق النار أثناء السير، بينما يتعين على الدبابة الروسية تي72- التي تستخدمها  القوات الروسية  بكثرة، أن تتوقف عند إطلاق النار.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟ 25.01.2023

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟

U.S. President Joe Biden speaks to German Chancellor Olaf Scholz during a European Union leaders summit amid Russia's invasion of Ukraine, at the EU headquarters in Brussels, Belgium March 24, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay

حرب أوكرانيا - اختبار لمدى صلابة العلاقات الألمانية-الأمريكية 05.02.2023

سواء تعلق الأمر بصواريخ باتريوت أم دبابات أم طائرات، فإن تسليح الغرب لأوكرانيا سار من الرفض المطلق في البداية إلى الموافقة في النهاية. هذا الأخذ والرد والتناقض ألقى بظلال ثقيلة جديدة على العلاقة بين واشنطن وبرلين.

19.01.2022+++++ Präsident Selenskyj Videoansprache https://www.president.gov.ua/en/news/klyuchove-zavdannya-nashoyi-derzhavi-ta-nashih-partneriv-pos-80501

أوكرانيا - استقالات وإقالات واعتقالات بعد أول فضيحة فساد منذ بدء الغزو 24.01.2023

أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي.