 شولتس يؤكد دعم ألمانيا لبولندا في أزمة حدودها مع بيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2021

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شولتس يؤكد دعم ألمانيا لبولندا في أزمة حدودها مع بيلاروسيا

في أول زيارة له لبولندا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده تدعم وارسو في نزاعها المستمر مع بيلاروسيا حول اللاجئين والمهاجرين، معتبراً أن أفعال مينسك "غير إنسانية" وتستحق الإدانة.

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في وارسو - صورة بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021

شولتس: ألمانيا ستقف بتضامن مع بولندا ضد "الحرب الهجينة" من قبل لوكاشينكو

خلال  أول زيارة له إلى بولندا  كمستشار لألمانيا، طمأن الاشتراكي أولاف شولتس الحكومة البولندية على الدعم الألماني في النزاع بشأن اللاجئين والمهاجرين المستمر على الحدود البولندية البيلاروسية منذ الصيف. 

وقال شولتس خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في وارسو إن  أفعال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو  "غير إنسانية ولدينا مهمة مشتركة لإدانة مثل هذه الأفعال"، وطمأنه بأن ألمانيا ستقف بتضامن مع بولندا ضد ما وصفه بـ "الحرب الهجينة" من لوكاشينكو.

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ويتهم الغرب لوكاشينكو بتعمد نقل اللاجئين من دول مثل العراق وسوريا إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث حاول العديد منهم دخول الاتحاد بشكل غير قانوني.

من جانبه، قال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مع شولتس "لقد وصفت للمستشار الأساليب المتغيرة التي يستخدمها نظام لوكاشينكو الآن في أزمة الهجرة المفتعلة، استخدام الناس كدروع حية وكأسلحة".

قضايا صعبة

ومن المنتظر أن تتناول المحادثات بين الجانبين لاحقاً قضايا صعبة. ويعتزم شولتس الحديث في وارسو حول الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي حول قضايا تتعلق بسيادة القانون وذلك حسبما أعلن في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني السبت.

وأكد شولتس أن الزيارة تمثل له بالدرجة الأولى "زيارة صداقة لأمة صديقة". وكان المستشار الألماني الجديد قد زار باريس وبروكسل أول أمس الجمعة أي بعد يومين من أداء اليمين الدستورية، إذ جرت العادة أن تكون فرنسا هي أول وجهة خارجية للمستشارين الجدد في ألمانيا.

وجاءت بولندا، ثاني أكبر بلد مجاور لألمانيا، في مرتبة متقدمة للغاية في أجندة الزيارات الأولى للمستشار الجديد.

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وسيضع شولتس في نهاية زيارته إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو النصب التذكاري المركزي في بولندا للجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم.

نورد ستريم-2

من جانبه جدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي معارضته لخط أنابيب الغاز المثير للجدل  نورد ستريم-2، محذراً من أن المشروع، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا دون المرورة بأوكرانيا أو بولندا أو دول البلطيق، سيزيد فقط من قوة الكرملين لممارسة مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي، وقال إن "أفضل حل هو منع نورد ستريم-2 من تدفق الغاز به".

ولم يقدم شولتس رداً مباشراً على تصريحات مورافيتسكي، لكنه أكد مجدداً دعم ألمانيا لعبور الغاز عبر أوكرانيا، قائلاً أيضاً إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في توسعها في استخدام الطاقات المتجددة.

وتعارض الحكومة البولندية خط أنابيب الغاز، خشية تسببه في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي مما يتسبب في تأثير سلبي على الدول، ومن بينها بولندا، التي تكسب المال حالياً من رسوم عبور الغاز.

ويأتي ذلك عقب تصريحات أشارت فيها وزيرة الخارجية الألمانية مساء الأحد الى أنه لن  يسمح بتشغيل خط "نورد ستريم-2" الألماني الروسي  لنقل الغاز في حال شهدت أوكرانيا تصعيداً "جديداً"، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت اليه برلين وواشنطن.

وقالت أنالينا يربوك لقناة "زد دي إف" الألمانية إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، "تم التوافق بين الأمريكيين والحكومة الألمانية السابقة" برئاسة أنغيلا ميركل "على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط في حال (حصول) تصعيد جديد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال فيها إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 يمنح الحلفاء الغربيين ورقة ضغط على روسيا لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه مصلحة في تدفق الغاز. 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بلينكن قوله اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "ان بي سي" "من غير المرجح للغاية أو من الصعب رؤية هذا يحدث إذا جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا".

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وتضغط الولايات المتحدة على حكومة برلين لوقف نورد ستريم-2، الذي ينتظر التصديق عليه من ألمانيا، حال غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما قالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي. 

وأضاف بلينكن "في الواقع، إنه مصدر ضغط على روسيا لأن الرئيس بوتين يرغب في رؤية الغاز يتدفق عبر خط أنابيب الغاز".

احترام سيادة القانون

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك قد قامت بزيارتها الخارجية الأولى إلى وارسو أول أمس. وقالت إن ألمانيا تعول على التوصل إلى حل مقبول للطرفين في الصراع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن احترام سيادة القانون. وذكرت بيربوك أنها تعول على التوصل إلى حل جماعي تفاوضي مع بولندا.

وقد أدلى شولتس بتصريحات مشابهة حيث قال إن هناك قضايا تم تقييمها على نحو مختلف وأضاف أنه سيتم البحث عن "وجهات نظر مشتركة للمستقبل".

يُذكر أن حكومة حزب " القانون والعدالة" القومي المحافظ في وارسو تقوم منذ سنوات بتعديل نظامها القضائي وهو ما أوقعها في خلاف مع المفوضية الأوروبية حيث يوجه منتقدون اتهامات إلى وارسو بوضع القضاة تحت ضغط. وفتحت المفوضية العديد من الإجراءات ضد بولندا بدعوى انتهاك معاهدة الاتحاد الأوروبي وقدمت شكاوى ضدها أمام المحكمة الأوروبية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد أعلنت الشهر الماضي عن قلقها إزاء حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بشأن استقلال القضاء.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

  • أولاف شولتس في مؤتمر لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1984

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    أولاف الشاب

    ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

  • الدفتر الحزبي للاشتراكيين الديمقراطيين

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    تحولات

    شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

  • شولتس خلال مقابلة معه عنددما كان وزيرا للعمل (2/4/2008)

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    نضوج في مجال الاقتصاد!

    بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.

  • المستشار الألماني الأسبق غيرهار شرودر مع المستشار الجديد أولاف شولتس عندما كان أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. الصورة التقطت في 2003 أثناء مؤتمر للحزب.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    البداية الفعلية مع شرودر

    انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "رجل آلي"!

    يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".

  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي كان نائبا لها.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "نسخة متحورة" من ميركل!

    في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!

  • أولاف شولتس مع وزير المالية الأسبق والرئيس السابق للبوندستاغ فولفغانغ شويبله

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    لمعان في زمن كورونا

    في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    المنقذ!

    خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

  • شولتس مع زوجته بريتا إرنست في هامبورغ في فبراير/ شباط 2011

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    حياته الخاصة

    أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

  • شولتس أمام لجنة التحقيق حول فضيحة وايركارد في البرلمان الألماني

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    فضائح!

    تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.

  • متظاهرون يدعون أطراف حكومة إشارة المرور إلى سياسة مناخية صارمة

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    ملفات شائكة

    تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش


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