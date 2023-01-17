شولتس يؤكد تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2023) إن "بوريس بيستوريوسسياسي له خبرة واسعة، خبرة إدارية وشارك في السياسات الأمنية لسنوات وبكفاءته وإصراره وقلبة الكبير، هو الشخص المناسب لقيادة البوندسفير (القوات المسلحة) في عصر التغيير هذا". وأكد شولتس أن بيستوريوس هو الشخص المناسب للمهمة في وقت تسعى ألمانيا لتحديث قواتها المسلحة أمام الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيتسلم وزير الدفاع الألماني المستقبلي وثيقة تعيينه من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعد غد الخميس ليؤدي عقبها اليمين الدستورية في البرلمان (بوندستاغ)، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الثلاثاء في برلين. وينتمي بيستوريوس إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو وزير الداخلية المحلي الحالي لولاية سكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، وسيخلف كريستينه لامبرشتالتي أعلنت استقالتها أمس الاثنين عقب تعرضها لانتقادات تتعلق بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني والافتقار إلى الخبرة، كما تم توجيه انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش خلال رحلة عمل للوزيرة.

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

وأثارت الوزيرة مؤخرا المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على "إنستغرام" بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية الاوكرانية، بينما كانت الألعاب النارية تُطلق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة. ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس وزير الدفاع المستقبلي بأنه "سياسي بلادنا المتميز"، وقال اليوم في برلين: "بيستوريوس سياسي ذو خبرة كبيرة تم تجربته واختباره في الإدارة، وكان يتعامل مع السياسة الأمنية لسنوات، وبكفاءته وإصراره وقلبه الكبير، هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش الألماني خلال نقطة التحول هذه".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)