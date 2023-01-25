شولتس يؤكد تسليم أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليوبارد 2

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في روتردام مساء اليوم الاثنين (27 مارس/آذار 2023) أن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت من ألمانيا على 18 دبابة قتال حديثة طراز ليوبارد 2 ايه 6 . وقال شولتس : "سلمنا ما كنا أعلنا عنه".

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من أورد تقريرا عن وصول الدبابات إلى أوكرانيا . وأشارت المجلة إلى أنّ "الدبّابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وتم الآن تسليمها" إلى أوكرانيا. كما تمّ تسليم 40 مدرّعة من طراز ماردر ، بحسب مجلة "دير شبيغل" التي أشارت إلى أنّ حكومة شولتس حافظت على "سرية طريق" الشحن لأسباب أمنية.

ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الردّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ما أوردته "دير شبيغل".

وكانت طواقم أوكرانية قد أتمت تدريباتها على دبابة ليوبارد بتدريب بالذخيرة الحية في منتصف الشهر الجاري. ولم تعلن السلطات الألمانية من قبل عن نقل الدبابات كما حدث أيضا عند نقل أنظمة الأسلحة الأخرى لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.

وبعد فترة طويلة من الجدل السياسي الداخلي والضغوط الخارجية أعلنت الحكومة الألمانية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي موافقتها على تسليم دبابات ليوبارد2 لأوكرانيا ، وقالت برلين حينها إنها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل.

وقالت برلين حينها أنها تستهدف " تجميع كتيبتين مدرعتين مزودتين بدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا بشكل سريع". يذكر أن الكتيبة الواحدة في أوكرانيا تتزود في العادة بـ 31 دبابة.

ويفترض خبراء على نحو راسخ أن دبابة ليوبارد 2 تتفوق بشكل ملحوظ على الدبابات الروسية، وأحد أسباب هذا التفوق يتمثل في أنها تتمتع بنظام أسلحة مستقر يتيح لها القدرة على إطلاق النار أثناء السير، بينما يتعين على الدبابة الروسية تي72- التي تستخدمها القوات الروسية بكثرة، أن تتوقف عند إطلاق النار.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)