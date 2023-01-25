شولتس يؤكد تسليم أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليوبارد 2

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في روتردام مساء اليوم الاثنين (27 مارس/آذار 2023) أن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت من ألمانيا على 18 دبابة قتال حديثة طراز ليوبارد 2 ايه 6 . وقال شولتس : "سلمنا ما كنا أعلنا عنه".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من أورد تقريرا عن وصول الدبابات إلى أوكرانيا . وأشارت المجلة إلى أنّ "الدبّابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وتم الآن تسليمها" إلى أوكرانيا. كما تمّ تسليم 40 مدرّعة من طراز ماردر ، بحسب مجلة "دير شبيغل" التي أشارت إلى أنّ حكومة شولتس حافظت على "سرية طريق" الشحن لأسباب أمنية.
ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الردّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ما أوردته "دير شبيغل".
وكانت طواقم أوكرانية قد أتمت تدريباتها على دبابة ليوبارد بتدريب بالذخيرة الحية في منتصف الشهر الجاري. ولم تعلن السلطات الألمانية من قبل عن نقل الدبابات كما حدث أيضا عند نقل أنظمة الأسلحة الأخرى لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.
وبعد فترة طويلة من الجدل السياسي الداخلي والضغوط الخارجية أعلنت الحكومة الألمانية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي موافقتها على تسليم دبابات ليوبارد2 لأوكرانيا ، وقالت برلين حينها إنها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل.
وقالت برلين حينها أنها تستهدف " تجميع كتيبتين مدرعتين مزودتين بدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا بشكل سريع". يذكر أن الكتيبة الواحدة في أوكرانيا تتزود في العادة بـ 31 دبابة.
ويفترض خبراء على نحو راسخ أن دبابة ليوبارد 2 تتفوق بشكل ملحوظ على الدبابات الروسية، وأحد أسباب هذا التفوق يتمثل في أنها تتمتع بنظام أسلحة مستقر يتيح لها القدرة على إطلاق النار أثناء السير، بينما يتعين على الدبابة الروسية تي72- التي تستخدمها القوات الروسية بكثرة، أن تتوقف عند إطلاق النار.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
الولايات المتحدة أكبر داعم
قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بريطانيا
احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
ألمانيا
قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية
كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بولندا
قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
كندا
وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
النرويج
حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
فرنسا
احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو