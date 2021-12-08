شولتس يؤدي القسم وتطلع دولي للعمل مع الحكومة الجديدة

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأربعاء (الثامن من ديسمبر/ كانون أول 2021)، المستشار الجديد لألمانيا أولاف شولتس وتعهدا العمل معه من أجل اتحاد أوروبي أقوى.

وكتبت فون دير لايين بالألمانية لغتها الأم "تهانيّ عزيزي أولاف شولتس لانتخابك وتعيينك مستشارا فدراليا. أتمنى لك بداية جيدة وأتطلع لتعزيز الثقة في التعاون من أجل أوروبا أقوى".

من ناحيته، كتب ميشال الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة "أتطلع للعمل معا نحو أوروبا قوية وذات سيادة". كذلك شكر ميشال ميركل على"السنوات العديدة من الثقة والتعاون".

وأدى مستشار الجديد، اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ ) اليوم الأربعاء.

وأقسم السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من بين أمور أخرى، على أن يكرس طاقاته من أجل رفاهية الشعب الألماني، وزيادة منفعتهم، وإبعاد الضرر عنهم.

وكان البرلمان الألماني قد انتخبه في وقت سابق ليصبح تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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وحصل شولتس في الاقتراع السري على تأييد 395 صوتا من إجمالي 707 أصوات تم الإدلاء بها، ليتخطى بذلك الحد الأدنى من التأييد، وهو 369 صوتا.

وعين الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعد ذلك شولتس مستشارا لألمانيا، خلفا لأنغيلا ميركل.

وسيجري شولتس أول زيارة رسمية له الجمعة إلى باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يتوجه إلى بروكسل لمحادثات مع فون دير لايين وميشال تمهيدا لقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

الصين وروسيا

وعقب تعيينه، أعربت روسيا عن أملها في استمرار الحوار البناء مع برلين. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله اليوم الأربعاء: "نراهن على تطوير علاقات بناءة بين الرئيس والمستشار الجديد"، وأضاف: "نأمل أن يستمر الجانب الألماني في فهم أنه لا بديل عن الحوار لحل حتى أصعب الخلافات في الرأي". وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم إرسال برقية تهنئة لشولتس.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس وزرائه، لي كه تشيانغ، هاتفيا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس على انتخابه في البرلمان الألماني لشغل هذا المنصب.

وذكر تليفزيون الدولة الصيني اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني دعا خلال محادثة هاتفية مع شولتس إلى توسيع التعاون وتبادل وجهات النظر بين البلدين، من أجل الارتقاء بالعلاقات "إلى مستوى جديد".

ووصف شي جين بينغ الصين وألمانيا بأنهما "شريكان استراتيجيان شاملان". ونُقل عن الرئيس قوله إن كلاهما عامل الآخر باحترام متبادل على مرّ السنين، وسعى إلى أرضية مشتركة، مع تنحية الخلافات". فيما وصف رئيس الوزراء لي كه تشيانغ العلاقات بين ألمانيا والصين بأنها "أهم العلاقات الثنائية في العالم"، وفق التلفزيون الصيني، وقال: "أتطلع إلى إقامة علاقات عمل جيدة معهم والحفاظ عليها".

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)