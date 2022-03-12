شولتس وماكرون يطالبان بوتين بوقف الحرب فورا والانخراط في التفاوض

طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
أعلنت برلين وباريس وموسكو عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الثلاثي بين زعماء العواصم الثلاث، اليوم السبت (12 من آذار/مارس 2022). وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت أنالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا. وحثاه على التفاوض من أجل حل دبلوماسي للصراع. واستغرق الاتصال 75 دقيقة.
من جانبه، قال الكرملين إن بوتين أطلع شولتس وماكرون على "الحالة الفعلية" للوضع في أوكرانيا وأضاف أن الرئيس الروسي ركز في حديثه على ما وصفها بـ "العديد من الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى "قيام وحدات أوكرانية بشنق مخالفين لرأي كييف وأخذ رهائن وأخذ مدنيين كدروع بشرية ونصب أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".
اتهامات بوتين لأوكرانيا "أكاذيب"
وقبل هذه المكالمة، تحدث كل من ماكرون وشولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طلب منهما التدخل لدى الرئيس بوتين لوقف القتال فورا، فيما يشدد الجيش الروسي الخناق على كييف ويواصل قصف مدن أخرى. كما طلب منهما زيلينسكي مساعدته في إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس الجمعة وفق كييف.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن "الوضع صعب للغاية وغير مستدام من الناحية الإنسانية" في مدينة ماريوبول الساحلية الإستراتيجية المحاصرة منذ نحو أسبوعين و"القرار الوحيد الذي على الرئيس بوتين اتخاذه هو رفع الحصار".
واضاف الإليزيه، بالنسبة لباريس، ردد بوتين "أكاذيب" عندما تحدث في المكالمة عن "انتهاكات صارخة" لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش الأوكراني الذي يستخدم المدنيين "دروعا بشرية". ورد عليه إيمانويل ماكرون بأن "تجاوزات الجيش الروسي يجب أن تتوقف" وأن "انتهاكاته" يمكن أن "تعتبر جرائم حرب... بموجب القانون الدولي".
وفي نهاية هذه المحادثة التي وصفت بأنها "صريحة للغاية وصعبة" وتأتي في "لحظة مأسوية"، قال ماكرون إنه "مصمم على استخدام كل إمكانات الدبلوماسية، وتحديدا الحوار الصعب للغاية" مع بوتين، ولكن أيضا العقوبات "التي لها طبيعة تاريخية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
باريس تتوعد بعقوبات جديدة
وقالت الرئاسة الفرنسية "إننا نمارس أقصى قدر من الضغط ولن نتراجع". وفي ما يتعلق باحتمال استعمال موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، شددت على أن طلب ماكرون كان "قويا للغاية لإنهاء النزاع في أقرب وقت من أجل تجنب الأسوأ، بما في ذلك اللجوء إلى الأسلحة غير المشروعة أو تدمير المدن".
وأكدت باريس أن العقوبات الجديدة تدرس "من دون محرمات"، مكررة ما أورده ماكرون الجمعة في ختام القمة الأوروبية في فرساي حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مضاعفة تمويلها لشراء الأسلحة لأوكرانيا. منذ لقائهما في 7 شباط/فبراير في الكرملين، أجرى إيمانويل ماكرون تسع محادثات هاتفية مع فلاديمير بوتين، بما في ذلك محادثتهما الخميس الماضي.
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة عبر الفيديو
وفي سياق متصل، قالت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن محادثات الأزمة بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا التي أجريت بين وفدين من البلدين في روسيا البيضاء استمرت عبر دائرة تلفزيونية.
وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي بوتين أطلع اليوم السبت الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس على المفاضات التي أجريت عبر الفيديو في الأيام الماضية. وأضاف أن فلاديمير ميدينسكي الذي رأس الوفد الروسي في المحادثات المباشرة سيستمر في قيادة المفوضات عن الجانب الروسي.
ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)