شولتس وماكرون يبحثان قضايا "شائكة"..في مأدبة عشاء بعيدا عن الأضواء

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرب من مقر إقامته في بوتسدام خارج برلين اليوم الثلاثاء (الخامس من حزيران/يونيو 2023)، ويناقش معه عدة قضايا ثنائية ودولية في مأدبة العشاء بعيدًا عن عدسات الكاميرا ودون عقد مؤتمر صحفي.
وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها شولتس رئيس دولة أو حكومة في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ التي تحيط ببرلين. ومن المتوقع أن تقام مأدبة العشاء في أحد المطاعم هناك.
وأعلن الإليزيه أن المحادثات تتعلق بالوضع في أوكرانيا ومسألة توسيع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التحضير لقمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي المقبلة. وأوضح الإليزيه أن القضايا الأخرى في المحادثات تشمل الدفاع والصناعة والطاقة وقضايا المناخ.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن من بين القضايا التي سيناقشها الزعيمان أيضًا مقترحات المفوضية الأوروبية لإصلاح قواعد الديون، وهي قضية مثيرة للجدل بشكل خاص بين ألمانيا وفرنسا. والتقى شولتس وماكرون يوم الخميس الماضي في قمة زعماء أوروبا في مولدوفا، حيث حاولا التوسط في الصراع في شمال كوسوفو.
وتخطط ألمانيا وفرنسا لعقد "ندوة" بين الحكومتين في الخريف، وهي صيغة جديدة من شأنها أن تتيح لقاءات غير رسمية. ففي العام الماضي، حدثت أزمة في العلاقات الألمانية الفرنسية، أدت إلى تأجيل اجتماع وزاري مشترك في الخريف بسبب خلافات بين الطرفين.
لكن في الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه بشأن الصداقة الألمانية الفرنسية في باريس في كانون الثاني/يناير الماضي، حاول الجانبان تجاوز الأزمة. وتمت إعادة جدولة الاجتماع الوزاري المشترك، واختتم شولتس وماكرون الاحتفال بعشاء في مطعم الرئيس الفرنسي المفضل.
ويعتزم ماكرون زيارة ألمانيا مرة أخرى مطلع تموز/يوليو المقبل بدعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير. ومن المقرر أن يزور ماكرون على مدار ثلاثة أيام إضافة لبرلين مدينة لودفيغسبورغ بالقرب من شتوتغارت، وكذلك مدينة دريسدن الواقعة شرقي ألمانيا. وصرح قصرا بيليفو والإليزيه في بيان مشترك في بداية شهر أيار/مايو أن "هذا الحدث الخاص يمثل بداية فصل جديد في الصداقة المستمرة منذ عقود بين البلدين".
م.ع.ح/م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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