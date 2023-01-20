شولتس وماكرون وزيلنسكي يفتتحون مؤتمر ميونخ للأمن العالمي

ينطلق مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة (17 فبراير/شباط 2023) بكلمة افتتاحية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو، وكذلك كلمتان من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويستضيف التجمع السنوي رفيع المستوى الذي يركز على الدفاع والدبلوماسية ويقام في بافاريا بجنوبي ألمانيا ويبحث المخاوف الدفاعية الرئيسية، ممثلين من 96 دولة مختلفة.

وينصب التركيز الرئيسي للمؤتمر هذا العام على حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي تقترب من حلول الذكرى السنوية الأولى لها في 24 شباط/فبراير الجاري. كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ هذا الأسبوع "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فإن الرسالة التي ستكون موجهة إليه وإلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى هي أن القوة ستتم مكافأتها".

وأضاف ستولتنبرغ "سيجعل هذا العالم أكثر خطورة ويجعلنا جميعا أكثر عرضة للخطر". وكان يتحدث قبل اجتماع لوزراء دفاع الحلف الذين تعهدوا بزيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف، حتى بعد اعترافهم بأن مخزونات الذخيرة الخاصة بهم استنزفت بشدة بسبب الحرب.

ينصب التركيز الرئيسي لمؤتمر ميونخ للأمن هذا العام على حرب روسيا ضد أوكرانيا وتداعياتها عالمياً

روسيا مستبعدة من المؤتمر

ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، لم تتم دعوة القيادة الروسية إلى المؤتمر.

ويترأس كريستوف هيوسجن، مستشار السياسة الخارجية السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، لأول مرة المؤتمر هذا العام. وفسّر قراره بعدم دعوة الوفد الروسي بالقول إنه لا يريد أن يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته منتدى من أجل بث دعايتهم.

من جانبه، قال المعارض الروسي ميخائيل خودوركوفسكي إنه من غير المرجح التوصل إلى سلام في أوكرانيا طالما ظل الرئيس بوتين في السلطة.

زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب

وتابع خودوركوفسكي من ميونخ يوم الخميس قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر: "طالما بقي نظام بوتين في السلطة، فإن الحرب لن تنتهي". وقال إن بوتين يحاول إقناع الناس بأن سبب الحرب غير مهم، لكن تلك الهزيمة ستكون ضارة لهم ولعائلاتهم.

كمالا هاريس تلتقي شولتس

ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين اليوم الجمعة، كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني وانج يي ، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الخميس إن نائبة الرئيس الأمريكي ستجتمع مع المستشار شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس ماكرون خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف المسؤول أنها ستجتمع أيضا مع رئيسي وزراء فنلندا والسويد لبحث عملية انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي وستناقش العلاقات مع الصين في اجتماعات مع الزعماء الأجانب. وقال المسؤول "ستبحث نائبة الرئيس الخطوات المقبلة في دعمنا لأوكرانيا في ساحة المعركة".

يذكر أن هناك توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الراهن بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا فوق المجال الجوي الأمريكي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أيضاً أن يتحدث شولتس إلى ماكرون بشأن الصراع بين صربيا وكوسوفو. وفي وقت لاحق، من المقرر أن يلتقي الاثنان بالرئيس البولندي أندريه دودا، في إطار محادثات تقام منذ أكثر من 30 عاماً، ويطلق على صيغة المحادثات هذه "مثلث فايمار".

وتم استبعاد قادة إيران وممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف من المؤتمر، على عكس السنوات السابقة. ويشارك في المؤتمر 40 رئيس دولة ورئيس حكومة بالإضافة إلى قرابة 100 وزير.

ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز)