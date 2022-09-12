 شولتس ولابيد: إسرائيل ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاها الجوي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2022

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شولتس ولابيد: إسرائيل ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاها الجوي

أبدت إسرائيل استعدادها لمساعدة ألمانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء يائير لابيد لبرلين، والمستشار الألماني يعرب عن أسفه لـ"عدم استجابة" إيران للعرض الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

المؤتمر الصحافي المشترك بين أولاف شولتس يائيير لابيد (برلين 12 سبتمبر 2022)

المؤتمر الصحافي المشترك بين أولاف شولتس يائيير لابيد (برلين 12 سبتمبر 2022)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2022) إن ألمانيا ستعتمد على مساعدة إسرائيل في تعزيز قوتها للدفاع الجوي ووصف نظام آرو3 الصاروخي الذي طورته إسرائيل بأنه "يقدم أداء عاليا". من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بعد اجتماعه مع شولتس على هذا التعاون بالقول "إسرائيل... ستلعب دورا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس".

أما بشأن موضوع البرنامج النووي الإيراني فقال المستشار شولتس اليوم إنه لا يوجد سبب لرفض إيران مقترحات الدول الأوروبية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومن المؤسف أن طهران لم تستجب بعد بصورة إيجابية. فيما دعا رئيس الوزراء يائير لابيد، متحدثا إلى جانب شولتس في برلين، إلى تحرك جماعي لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، وقال إن الوقت قد حان لتجاوز المفاوضات السابقة الفاشلة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أرسلت إيران ردها الأخير على نص الاتحاد الأوروبي المقترح لإحياء اتفاقية 2015 التي وضعت طهران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

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