 شولتس وفضيحة ″كام إكس″.. الحيثيات والتداعيات | مسائية DW | DW | 19.08.2022

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مسائية DW

شولتس وفضيحة "كام إكس".. الحيثيات والتداعيات

المستشار الألماني أولاف شولتس أمام لجنة تحقيق برلمانية في ما بات يعرف بفضيحة كوم إكس.. فما حيثيات القضية؟ وما تداعياتها على المستقبل السياسي للمستشار الألماني؟

المزيد من المركز الإعلامي

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt auf seinem Platz auf der Senatsbank mit einem Plastikschild mit dem Text „Olaf Scholz Zeuge“ vor Beginn einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Cum-Ex“ im Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Scholz sagt erneut vor dem Ausschuss aus.

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German Chancellor Olaf Scholz looks on during the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 17, 2022. Germany's chancellor says that he was disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud Abbas in Berlin a day earlier accusing Israel of committing 50 Holocausts against Palestinians over the years. (AP Photo/Michael Sohn)

فضيحة "كام إكس".. شولتس يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق برلمانية 19.08.2022

يقدم المستشار الألماني شولتس شهادته أمام لجنة برلمانية في التحقيق في "فضيحة كام إكس"، وهي إجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين بخفض ضرائبهم. شولتس سبق أن نفى علاقته بالعملية لكن ظهرت معلومات اعتبرت مناقضة لكلامه.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt auf seinem Platz auf der Senatsbank mit einem Plastikschild mit dem Text „Olaf Scholz Zeuge“ vor Beginn einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Cum-Ex“ im Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Scholz sagt erneut vor dem Ausschuss aus.

شولتس ينفي أمام لجنة تحقيق برلمانية ممارسة أي نفوذ في فضيحة "كام إكس" 19.08.2022

كرر المستشار ألماني أولاف شولتس نفيه ممارسة أي نفوذ على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف متورط في فضيحة "كام إكس"، في الفترة التي كان يتولى فيها منصب عمدة مدينة هامبورغ.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mahmoud Abbas (l), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, beantworten nach ihrem Gespräch auf einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten.

الهولوكوست.. تصريحات عباس "لا تغتفر" وخطأ شولتس "مذهل" 18.08.2022

هل تجوز مقارنة جرائم النازية بجرائم وأعمال عنف أخرى؟ لقد تحول التاريخ الألماني، خصوصا فترة الجرائم النازية وعلى رأسها الهولوكوست إلى مرجع لمقارنات تقود أصحابها بالضرورة للسقوط في المحظور بحكم خصوصية وتفرّد تلك الجرائم.

Links: Jair Lapid (M), Ministerpräsident von Israel, bereitet sich auf eine Erklärung zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem vor. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt ein Pressestatement zur Gasumlage. Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden.

في اتصال مع لابيد.. شولتس يندد بتصريحات عباس عن الهولوكوست 18.08.2022

أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.