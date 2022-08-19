شولتس وفضيحة "كام إكس".. الحيثيات والتداعيات

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المستشار الألماني أولاف شولتس أمام لجنة تحقيق برلمانية في ما بات يعرف بفضيحة كوم إكس.. فما حيثيات القضية؟ وما تداعياتها على المستقبل السياسي للمستشار الألماني؟
يقدم المستشار الألماني شولتس شهادته أمام لجنة برلمانية في التحقيق في "فضيحة كام إكس"، وهي إجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين بخفض ضرائبهم. شولتس سبق أن نفى علاقته بالعملية لكن ظهرت معلومات اعتبرت مناقضة لكلامه.
كرر المستشار ألماني أولاف شولتس نفيه ممارسة أي نفوذ على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف متورط في فضيحة "كام إكس"، في الفترة التي كان يتولى فيها منصب عمدة مدينة هامبورغ.
هل تجوز مقارنة جرائم النازية بجرائم وأعمال عنف أخرى؟ لقد تحول التاريخ الألماني، خصوصا فترة الجرائم النازية وعلى رأسها الهولوكوست إلى مرجع لمقارنات تقود أصحابها بالضرورة للسقوط في المحظور بحكم خصوصية وتفرّد تلك الجرائم.
أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.
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