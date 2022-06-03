شولتس وزيلينسكي يناقشان مزيداً من الدعم الألماني لأوكرانيا

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات، اليوم الأربعاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2022)، بشأن تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية المستمرة على البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، إن المستشار شولتس ناقش وزيلينسكي عبر الهاتف كيفية إتاحة صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر.

وأدى الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية إلى وقف الصادرات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وفاقم من أزمة الغذاء في كثير من الدول الفقيرة، وخاصة في إفريقيا.

كما أطلع شولتس الرئيس الأوكراني على نتائج محادثاته الهاتفية مع الرئيسين، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوعين.

وكان شولتس تعهد الأسبوع الماضي بتسليم أوكرانيا مزيداً من الأسلحة الثقيلة، وتحديداً بتقديم نظام الدفاع الجوي إيريس-تي وأربعة من راجمات الصواريخ المتعددة طراز مارس 2، بالإضافة إلى رادار لتحديد أماكن المدفعية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تصل أي أسلحة ثقيلة من ألمانيا إلى أوكرانيا حتى الآن.

ويجري أوليكسي تشيرنيشوف، مبعوث زيلينسكي المختص ببحث فرص انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، محادثات في الوقت الراهن مع ممثلي الحكومة الألمانية في برلين، وتأمل حكومة كييف في أن تسفر قمة الاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 من الشهر الجاري عن منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام.

ع.ح./ع.ش. (د ب ا)