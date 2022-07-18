شولتس والسيسي في حوار بيترسبيرغ: يجب حماية المناخ رغم التحديات

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من "زيادة عالمية للطاقة الأحفورية" نتيجة لأزمة الغاز التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال شولتس اليوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022) في "حوار بيترسبيرغ للمناخ" في برلين: "لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تزيد حصة الطاقة المولدة من الفحم مرة أخرى... الأهم الآن أن نوضح شيئًا واحدًا: هذا إجراء طارئ لفترة زمنية محدودة ولن يكون على حساب أهدافنا المناخية".

وأكد شولتس أن هذا ينطبق أيضًا على الاستثمارات في البنية التحتية للغاز مثل محطات الغاز المسال، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات يجب أن تتماشى مع هدف تحقيق الحياد الكربوني في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم في المستقبل، وقال: "على وجه التحديد: هذا يعني أننا لا نخلق أي اعتمادات جديدة ودائمة على مصادر الطاقة الأحفورية - لا هنا في ألمانيا أو في البلدان المنتجة".

وقال شولتس إن حماية المناخ لن تكون ناجحة إلا إذا كانت مدعومة من قبل غالبية المجتمع في جميع البلدان، وأضاف: "بعبارة أخرى: تنجح حماية المناخ إذا جعلت حياتنا أفضل بشكل ملحوظ - عبر إمدادات طاقة حديثة وبأسعار معقولة من خلال - على سبيل المثال - توربينات الرياح والأنظمة الشمسية بدلًا من المداخن، ومن خلال التنقل بدون عوادم... يجب أن نتعامل مع التحول إلى الحياد المناخي كبرنامج تحديث يشمل العالم كله".

السيسي يدعو لدعم أفريقيا

من جهته حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم الدول الأفريقية للتعامل مع التحديات التي يتسبب فيها التغير المناخي، الذي وصفه بأنه بات يمثل تهديدًا وجوديًا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم.

وقال السيسي، خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لـ"حوار بيترسبيرغ للمناخ"، إن القارة الأفريقية تتأثر بتحديات التغير المناخي "على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب".

وأشار السيسي إلى أن أزمتي الغذاء والطاقة الأخيرتين فاقمتا من حجم التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية.

وخلال "حوار بيترسبيرغ للمناخ"، يعتزم وزراء وممثلون من حوالي 40 دولة الاتفاق على المسار اللاحق في مكافحة تغير المناخ. وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضًا إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)