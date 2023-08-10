شولتس: نقص العمالة الماهرة مشكلة ستشغل ألمانيا لعقود

خلال زيارة لشركة "سيلابل سوليوشنز" في مدينة فالترسهاوزن بولاية تورينغن شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم الخميس (10 أغسطس/ آب 2023) إن إحدى المهام الرئيسية خلال السنوات العشر أو العشرين وربما أيضا الثلاثين المقبلة ستتمثل في استغلال كل الإمكانات حتى يحصل كل شاب على تدريب مهني جيد.

وأضاف المستشار الألماني أن هذه المهمة تتعلق أيضا باستكمال تدريب الأشخاص العاملين بالفعل واجتذاب كوادر فنية من الخارج.

واعتبر شولتس أن قانون هجرة العمالة الماهرة يعد خطوة على هذا الطريق، مشيرا إلى أن هذا القانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريبا.

ولعب نقص العمالة الماهرة دورا كبيرا أيضا خلال زيارة شولتس لشركة "سيلابل سوليوشنز" اليوم، وقال شولتس بعد محادثات مع موظفين في الشركة إن "هذه القضية تؤثر على الجميع بالطبع".

وفي إشارة إلى فترات البطالة المرتفعة لاسيما في شرق ألمانيا، قال شولتس إن هذه مشكلة "أفضلها عن مشاكل أخرى"، معربا عن اعتقاده بأن مشكلة اجتذاب كوادر فنية متخصصة قابلة للحل.

كان رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا راينر دولغر طالب الساسة والسلطات في ألمانيا في هذا الأسبوع ببذل المزيد من الجهود من أجل اجتذاب كوادر فنية أجنبية إلى ألمانيا، وقال إن " قانون هجرة العمالة الماهرة هو خطوة في الطريق الصحيح، لكن يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير".

وتفيد بيانات شركة "سيلابل سوليوشنز"، التي زارها شولتس الخميس، بأن عدد العاملين لديها يبلغ قرابة 170 شخصا وأنها تبيع منتجاتها في أكثر من 150 دولة.

وتصنع الشركة مقاطع من المطاط الصناعي والطبيعي التي تستخدم بالدرجة الأولى كوسائل إحكام في إنشاء الأنفاق ومسارات السكك الحديدية.

وتعد مدينة فالترسهاوزن مقرا لتراث صناعة المطاط الذي يزيد عمره هناك عن 100 عام:

ص.ش/أ.ح (د ب أ)