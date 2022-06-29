 شولتس: نسترشد بالولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2022

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شولتس: نسترشد بالولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

بينما تجري محادثات بين إسبانيا وألمانيا حول تزويد أوكرانيا بدبابات طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع موجودة لدى القوات المسلحة الإسبانية، أعلن المستشار الألماني أن بلاده تسترشد في إمدادات أوكرانيا بالأسلحة بالولايات المتحدة.

المستشار أولاف شولتس متحدثا في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو بمدريد (30.06.2022).

المستشار أولاف شولتس متحدثا في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو بمدريد.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تسترشد في إمدادات أوكرانيا بالأسلحة بالولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وفي أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس (30 حزيران/يونيو 2022): "نسترشد دائما فيما نفعله بإمدادات الحلفاء ولاسيما بالولايات المتحدة، وسنواصل فعل ذلك".

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الفضاء الإلكتروني هو ساحة معركة الحروب الحديثة، كما هو الحال في أوكرانيا. وزيرة الدفاع الألمانية لامبريشت، زارت موقعا لإدارة العمليات السيبريانية، مؤكدة على أهمية وجود المحاربين السيبرانيين في الجيش. فكيف يعمل المركز؟

العلاقة بين روسيا والناتو تغيرت بشكل كلي بعد حرب أوكرانيا، إذ تحولت من الشراكة إلى العداء. والناتو يتوسع ويصل حدود روسيا، فيما يطالب دبلوماسيون بالدفاع عن حرية المجتمعات الغربية ومواجهة "دكتاتورية بوتين".

قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.

يذكر أن الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بكم كبير من الأسلحة الثقيلة.

وكانت ألمانيا بدأت في توريد أول الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا بإمدادها بسبعة مدافع هاوتزر قبل أيام قليلة. غير أن دول الناتو لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأنظمة أسلحة معينة ومن ذلك على سبيل المثال الطائرات المقاتلة والدبابات.

وهناك محادثات بين إسبانيا وألمانيا حاليا حول احتمال تزويد أوكرانيا بدبابات طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع موجودة حاليا لدى القوات المسلحة الإسبانية.

وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت تحدثت مع نظيرتها الإسبانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد بشأن التوريدات الحساسة سياسيا للدبابات القتالية الألمانية من طراز "ليوبارد" من إسبانيا إلى أوكرانيا.

وأضافت المصادر لـ (د.ب.أ) أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام من قبل حول مثل هذه التوريدات كانت موضوع النقاش خلال لقاء لامبرشت مع نظيرتها الإسبانية مارجريتا روبليس. وصار من الواضح حاليا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن على الجانب الإسباني، بحسب المصادر لـ (د.ب.أ).

يذكر أنه خلال مقابلة سابقة لصحيفة "إلموند" الإسبانية مع وزيرة الدفاع الألمانية، تم التطرق إلى تقارير حول اعتراض ألمانيا رسميا على توريد كبير لمعدات عسكرية عبر إسبانيا إلى أوكرانيا، وردت لامبرشت حينها على ذلك قائلة: "أنا على علم بالتقارير الإخبارية، ولكنني لست على علم بطلب الحكومة الإسبانية بهذا الشأن".

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تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.. ماذا يعني؟

ومن جانبها صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مدريد ردا على سؤال عن احتمالية توريد دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا: "بناء على خلفية أن هذه الحرب ستستمر وأنها تصير أكثر وحشية كل يوم، فإننا أوضحنا هنا في قمة الناتو أنه يتعين علينا أن نظهر دعمنا لأوكرانيا كل يوم".

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنه لا يتم رؤية خسائر كبيرة في الجنود فحسب، ولكن أيضا في المعدات، ولهذا السبب سيتم التشاور مع مختلف الشركاء بشأن ما يمكن فعله من أجل مواصلة تحسين دعم أوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن الحكومة في مدريد تفكر حاليا في توريد دبابات ألمانية من (طراز ليوبارد 2 إيه 4) وكذلك صواريخ مضادة للطائرات (لأوكرانيا).

وكانت صحيفة إسبانية كتبت مطلع حزيران/يونيو الجاري أن الأمر يتعلق بدبابات لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة ولابد من إعدادها للاستخدام أولا قبل توريدها. وبحسب الصحيفة، من المحتمل إعادة تجهيز نحو 40 دبابة ليوبارد من إجمالي 108 دبابات كانت اشترتها إسبانيا مستعملة من ألمانيا في عام 1995، ولكن لابد أن توافق ألمانيا أولا على التوريد لأوكرانيا.

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شولتس: اتهام بوتين للناتو بالإمبريالية "مثير  للسخرية"

وفي موضوع ذي صلة رفض المستشار الألماني أولاف شولتس بعبارات واضحة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بالإمبريالية.

وقال شولتس بعد قمة الحلف في مدريد: "يعد ذلك بكل صراحة أمرا مثيرا للسخرية"، مضيفا أن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، لا يهاجم دولا أخرى، ولا يمثل تهديدا لأي شخص في الجوار. وتابع المستشار الألماني قائلا: "في الواقع فإن بوتين هو الذي جعل الإمبريالية هدفا لسياسته وموضوعا لسياسته".

يذكر أن الرئيس الروسي صرح في مؤتمر صحفي في العاصمة التركمانية عشق أباد، بأن دول حلف الأطلسي الرائدة تريد تأكيد مكانتها من خلال مساعدة أوكرانيا، وأضاف أن ما يهم الاتحاد الدفاعي الغربي (حلف الأطلسي) هو "سيادته وطموحاته الإمبريالية".

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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