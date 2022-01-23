شولتس: نخطط لتدابير دعم جديدة لمنع "انفجار" الأسعار

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعتزم اتخاذ تدابير دعم حكومية لمنع حدوث انفجار في الأسعار في ظل تقلص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد (الثالث من يوليو/تموز 2022) ردا على سؤال عن الجهة الأولى بالمساعدة هل هي شركات الإمداد بالطاقة أم المستهلكون:"أعتقد أن من المهم أن ننشط على الجانبين" مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث بالفعل.

ورأى شولتس أن القروض الحكومية لشركات الإمداد بالطاقة ستسهم في وقف ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بالأزمة التي وقعت فيها مجموعة يونيبر الألمانية أكبر مستورد للغاز الروسي، قال شولتس:" ندرس الآن مع الشركة ماذا يمكن القيام به".

وتحدث شولتس في هذا الشأن عن شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران التي توصلت بعد مفاوضات مع الحكومة والمفوضية الأوروبية إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو.

وأضاف شولتس:" طورنا في الأزمة الأخيرة أدوات دقيقة للغاية حول كيفية مساندة الشركات التي تقع تحت ضغوط بسبب ظروف هي غير مسؤولة عنها حتى لو كانت هذه شركات كبيرة للغاية، وقد قمنا بذلك ولوفتهانزا مثال على ذلك".

وتابع شولتس أنه يجري حاليا النقاش حول أفضل السبل من أجل ضمان عدم تضرر إمدادات الغاز بسبب عجز شركة مهمة عن مواصلة أعمالها.

وكان شولتس قد دعا أمس السبت إلى التعاضد والتماسك، مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تؤرق الكثير من المواطنين بحق هي الأسعار المرتفعة" ويجب علينا أيضا أن نتحرك هنا بشكل مشترك".

وأوضح شولتس أمس أنه لهذا السبب دعا - كما حدث في الستينيات والسبعينيات- نقابات وأرباب عمل والبنك المركزي الألماني وعلماء "من أجل التحدث عما سنفعله".

وكان وزير الاقتصاد روبرت هابيك حذر خلال ندوة لصحيفة "تسايت" مساء أمس السبت من "انفجار محتمل للأسعار" في بعض مرافق البلديات.

ورأى هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أن مثل هذا الانفجار في الأسعار يمكن أن يحدث في حال توقفت روسيا عن توريد الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1.

ع.ا/أ.ح ( د ب أ)