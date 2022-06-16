شولتس من كييف: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022) تأييده لمنح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن " ألمانيا تؤيد صدور قرار إيجابي لصالح أوكرانيا وينطبق نفس الشيء أيضا بالنسبة لجمهورية مولدوفا".

وأضاف شولتس أن " أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية".

دوت صفارة إنذار من وقوع غارة جوية للمرة الثانية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

جاء ذلك وفقا لما ذكره مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). كانت صفارة إنذار من وقوع غارة جوية دوت صباح اليوم بعد وصول القادة الأربعة.

زيلينسكي يقبل دعوة شولتس

وفي موضوع ذي صلة أعلن المستشار شولتس خلال زيارة إلى كييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة لمجموعة السبع تُعقد هذا الشهر.

وشكر زيلينسكي في تغريدة الرئيس الأوكراني لـ"قبول دعوتي للمشاركة في قمة مجموعة السبع" التي ستعقد من 26 حزيران/ يونيو وحتى 28 منه في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي عبر الفيديو في القمة المقرر عقدها بين 26 و28 حزيران/ يونيو في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ووصل شولتس إلى أوكرانيا صباح الخميس بالقطار رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وزار القادة الثلاثة منطقة إربين التي شهدت معارك عنيفة في بدايات الغزو الروسي. كما وصل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى العاصمة كييف أيضا.

ووصف شولتس ما شاهده من دمار بأنه "رهيب". وقال للصحافيين "مدينة بكاملها لا بنى تحتية عسكرية فيها على الإطلاق تم تدميرها"، مشددا على أن هذا الأمر يعكس مدى "وحشية الحرب الروسية العدوانية التي لا تهدف سوى إلى التدمير والغزو".

وتعهّد شولتس بـ"تضامن دولي يمكّن شعب أوكرانيا من إعادة إعمار بلاده".

زيلينسكي قبل دعوة شولتس للمشاركة في قمة السبع في ألمانيا.

الكرملين يحذر من إرسال أسلحة

من جهته حذّر الكرملين الخميس من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول القادة الأوروبيين إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفا أن ذلك سيكون "غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد".

وأضاف بيسكوف "دعونا نأمل بأن يحضوا الرئيس زيلينسكي على رؤية الوضع من منظور منطقي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف الخميس، إن زيارة القادة الأوروبيين لن تكون مجدية.

والتقى القادة الأربعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وناقشوا الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي بالإضافة للرئيس الروماني، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ويشدد زيلينسكي على أن بلاده، من خلال الدفاع عن "قيم" أوروبا في مواجهة العدوان الروسي، حصلت على حق الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، الذي رفض الاتحاد الأوروبي النظر فيه قبل بدء الغزو الروسي.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)