 شولتس من كييف: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس من كييف: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوربية

"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوربيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.

القادة الأوربيون الأربعة مع الرئيس الأوكراني في كييف.

القادة الأوربيون الأربعة مع الرئيس الأوكراني في كييف.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022) تأييده لمنح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

مختارات

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن " ألمانيا تؤيد صدور قرار إيجابي لصالح أوكرانيا وينطبق نفس الشيء أيضا بالنسبة لجمهورية مولدوفا".

وأضاف شولتس أن " أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية".

دوت صفارة إنذار من وقوع غارة جوية للمرة الثانية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

جاء ذلك وفقا لما ذكره مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). كانت صفارة إنذار من وقوع غارة جوية دوت صباح اليوم بعد وصول القادة الأربعة.

زيلينسكي يقبل دعوة شولتس

وفي موضوع ذي صلة أعلن المستشار شولتس خلال زيارة إلى كييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة لمجموعة السبع تُعقد هذا الشهر.

وشكر زيلينسكي في تغريدة الرئيس الأوكراني لـ"قبول دعوتي للمشاركة في قمة مجموعة السبع" التي ستعقد من 26 حزيران/ يونيو وحتى 28 منه في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي عبر الفيديو في القمة المقرر عقدها بين 26 و28 حزيران/ يونيو في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ووصل شولتس إلى أوكرانيا صباح الخميس بالقطار رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وزار القادة الثلاثة منطقة إربين التي شهدت معارك عنيفة في بدايات الغزو الروسي. كما وصل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى العاصمة كييف أيضا.

 ووصف شولتس ما شاهده من دمار بأنه "رهيب". وقال للصحافيين "مدينة بكاملها لا بنى تحتية عسكرية فيها على الإطلاق تم تدميرها"، مشددا على أن هذا الأمر يعكس مدى "وحشية الحرب الروسية العدوانية التي لا تهدف سوى إلى التدمير والغزو".

وتعهّد شولتس بـ"تضامن دولي يمكّن شعب أوكرانيا من إعادة إعمار بلاده".

زيلينسكي قبل دعوة شولتس للمشاركة في قمة السبع في ألمانيا.

زيلينسكي قبل دعوة شولتس للمشاركة في قمة السبع في ألمانيا.

الكرملين يحذر من إرسال أسلحة

من جهته حذّر الكرملين الخميس من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول القادة الأوروبيين إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفا أن ذلك سيكون "غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد".

وأضاف بيسكوف "دعونا نأمل بأن يحضوا الرئيس زيلينسكي على رؤية الوضع من منظور منطقي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف الخميس، إن زيارة القادة الأوروبيين لن تكون مجدية.

والتقى القادة الأربعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وناقشوا الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي بالإضافة للرئيس الروماني، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ويشدد زيلينسكي على أن بلاده، من خلال الدفاع عن "قيم" أوروبا في مواجهة العدوان الروسي، حصلت على حق الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، الذي رفض الاتحاد الأوروبي النظر فيه قبل بدء الغزو الروسي.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:56

المستشار الألماني يدافع عن سياسته تجاه منح الأسلحة

مواضيع ذات صلة

German Chancellor Olaf Scholz is escorted as he arrives at the Kyiv train station, Thursday, June 16, 2022. French President Emmanuel Macron Prime Minister Mario Draghi and German Chancellor Olaf Scholz are expected to meet with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy as they prepare for a key European Union leaders' summit in Brussels next week and a June 29-30 NATO summit in Madrid.(Ludovic Marin, Pool via AP)

من كييف.. شولتس يتعهد بمساعدة أوكرانيا "طالما استلزم الأمر" 16.06.2022

بعد وصوله إلى كييف برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا طالما "كان ذلك ضروريا لنضالها من أجل الاستقلال" في مواجهة الغزو الروسي.

German Chancellor Olaf Scholz observes damages as he visits with French President Emmanuel Macron, Romanian President Klaus Iohannis and Italian Prime Minister Mario Draghi, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 16, 2022. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

المستشار شولتس يدين "وحشية" الغزو الروسي لأوكرانيا 16.06.2022

دان المستشار الألماني أولاف شولتس "وحشية" الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلال زيارته صحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لضاحية بالعاصمة الأوكرانية كييف تعرضت للدمار جراء الهجوم الروسي.

10.06.2022 *** Eine Frau schwenkt die ukrainische Flagge auf einem zerstörten russischen Panzer. Die Sonne scheint, aber es herrschen Traurigkeit und grimmige Entschlossenheit. Der Sommer 2022 ist für die ukrainische Hauptstadt Kiew bitter, denn an den Fronten im Osten und Süden tobt der Krieg. In gut dreieinhalb Monaten des russischen Angriffskrieges sind nach Regierungsangaben etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet worden. +++ dpa-Bildfunk +++

مطالب وإنتظارات ترافق تكهنات عن زيارة شولتس لأوكرانيا 14.06.2022

تثار التكهنات حول قرب قيام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة لكييف بصحبة الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية، وفيما لم يؤكد شولتس نيته هذه الزيارة يعود إلى دائرة الضوء النقاش حول موقف شولتس "المتردد" إزاء أوكرانيا.