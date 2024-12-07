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سياسةألمانيا

"تفاؤل" ألماني بالتوافق مع ترامب بشأن حرب أوكرانيا

٧ ديسمبر ٢٠٢٤

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه متفائل بإمكانية الخروج باستراتيجية مشتركة مع إدارة دونالد ترامب بشأن أوكرانيا. فما شكل هذه الاستراتيجية؟

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لقاء بين ترامب وشولتس عام 2017
قال شولتس إنه متفائل بإمكانية الخروج باستراتيجية مشتركة مع إدارة دونالد ترامب بشأن أوكرانياصورة من: Malte Ossowski//SvenSimon/picture alliance

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله بشأن الوصول إلى تفاهم مشترك مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب  بشأن مسار الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن شولتس قوله إنه تحدث مطولًا عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي المقبل، وقال "أنا واثق أننا قادرون على تطوير استراتيجية مشتركة لأوكرانيا".

وأضاف شولتس: "لا يزال مبدئي الرئيسي كما هو: يجب ألا يتقرر أي شيء من وراء ظهر الشعب الأوكراني. المهم هو أن ينتهي القتل قريبًا وأن يتم ضمان استقلال أوكرانيا وسيادتها".

وجاءت تصريحات شولتس وسط تقارير تشير إلى أن ترامب من المتوقع أن يقدم على إحداث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، بما يحمل في طياته تغييرًا عن الموقف الأمريكي خلال إدارة الرئيس جو بايدن الذي يتسم بالتنسيق مع المواقف الأوروبية.

وتعهد ترامب بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم أنه لم يذكر أي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

المستشار الألماني أولاف شولتس في جلسة للبرلمان الاتحادي 04.12.2024
استبعد شولتس إرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، لكنه قال إن برلين سوف تظل أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا.صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

استبعاد إرسال صواريخ تاوروس

وتكهنت تقارير عن إمكانية أن يتحدث ترامب إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث يشاركان في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس اليوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول).

وفي السياق العسكري، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددًا إرسال صواريخ "تاوروس" طويلة المدى إلى أوكرانيا التي تسعى إلى الحصول عليها من ألمانيا.

وأشار شولتس إلى أن استخدام هذه الأسلحة ينطوي على مخاطر حدوث تصعيد "يجب تجنّبه"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن ألمانيا هي أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا بفارق كبير "وستظل كذلك".

م ف (أ ف ب ، د ب أ)

 

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