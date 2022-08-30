شولتس متفائلاً: ألمانيا مستعدة لمواجهة نقص الغاز الروسي في الشتاء

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء (30 أغسطس/ آب 2022) إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، قبل يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة ثلاثة أيام عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.



وأكد شولتس خلال اجتماع مغلق للحكومة في قصر "ميسبيرغ" ببراندنبورغ اليوم الثلاثاء أنه يمكن القول "بكل ثقة إننا اتخذنا الإجراءات اللازمة وسنبذل المزيد من الجهود حتى نتمكن من تجاوز هذا الشتاء والشتاء المقبل"، مشيرًا إلى أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بشكل أفضل مما كان متوقعًا قبل فترة.



وذكر شولتس في بيان أن الاستعدادات تعني أن ألمانيا "في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعًا قبل شهرين، وأنه يمكننا التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي نواجهها من روسيا التي تستخدم الغاز كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا".



ووعد شولتس في مستهل الاجتماع اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن حزمة الإغاثة الثالثة لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار، مشددًا أن الحكومة ستواصل المداولات خلال هذا الأسبوع بغرض الوصول إلى "حزمة إغاثة ملبية للاحتياجات قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، وموجهة نحو الهدف قدر الإمكان"، وموضحًا أن هذه الحزمة تهدف إلى عدم ترك أي مواطن وحيدًا في مواجهة مشكلاته.



تدابير لمواجهة نقص الغاز الروسي

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي وشهدت انخفاضًا حادًا في إمداداتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. وانخفضت إمدادات الغاز إلى 20% من طاقة خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي، واتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الطاقة "سلاحًا" في النزاع.

وفي مواجهة مخاطر النقص في الغاز، حددت برلين سلسلة من الأهداف في يوليو/ تموز لكي تصل مخزونات الغاز إلى 95% بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل بداية الشتاء. في هذا الإطار، تبنت الحكومة سلسلة من تدابير الاقتصاد في الموارد، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني العامة للطاقة وتقديم حوافز للشركات. كما خصصت برلين بصورة استثنائية 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة خصوصًا.

وأعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأحد أن خزانات الغاز تمتلئ "أسرع من المتوقع" على الرغم من الانخفاضات الحادة في الإمدادات الروسية. وقالت وزارته إن هدف التخزين الذي حددته الحكومة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عند 85% "يُتوقع أن يتم الوصول إليه في بداية سبتمبر (أيلول)".



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب)