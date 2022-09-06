 شولتس: لن نتخذ مسارات منفردة في توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2022

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شولتس: لن نتخذ مسارات منفردة في توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا

فيما طالبت وزيرة خارجيته باتخاذ قرارات سريعة حول تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، تمسك المستشارشولتس بموقفه الرافض لاتخاذ "قرارات ألمانية منفردة في هذا الشأن". زعيم المعارضة الألمانية اتهم شولتس بالتردد في دعم أوكرانيا.

المستشار الألماني شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي في برلين (14 سبتمبر/ أيلول 2022).

المستشار الألماني شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي في برلين (14 سبتمبر/ أيلول 2022).

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس موقف حكومته الرافض لاتخاذ مسارات منفردة فيما يتعلق بتوريد دبابات قتالية لأوكرانيا وأكد أن الائتلاف الحاكم في برلين بزعامته موحد فيما يتعلق بالموقف من تسليح أوكرانيا ومواصلة دعمها بالمدفعية ومضادات الطائرات.

مختارات

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.

بعد وصولها إلى كييف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن بلادها ستستمر بدعم أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في إزالة الألغام فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي، مشددة على أنهم لن يملوا من التعاطف مع كييف، "كما يراهن بوتين"!

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) إن "ألمانيا من بين الدول التي قدمت أكبر دعم لأوكرانيا ماليا وإنسانيا وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة".

وأضاف شولتس أن الأسلحة الثقيلة التي تم توفيرها بالفعل "حاسمة لتطور الصراع في شرق أوكرانيا" وأدت إلى أن أوكرانيا "أصبحت قادرة على الدفاع عن أرضها على نحو ملحوظ للغاية"، وأردف: "ونحن سنواصل العمل على هذا المنوال".

وقال شولتس أول أمس الاثنين في برلين خلال الرد على سؤال حول الدبابات القتالية التي تطلبها الحكومة الأوكرانية: "نتمسك بالموقف الذي اتخذته الحكومة الألمانية منذ البداية، وسيظل هذا موقفنا في المستقبل أيضا، وهو عدم اتخاذا قرارات ألمانية منفردة في هذا الشأن".

وكانت السفارة الأمريكية في برلين قد حثت ألمانيا وحلفاء آخرين على تقديم "أكبر دعم ممكن" في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكتبت السفارة على تويتر: "نحن نقدر دعم ألمانيا العسكري لأوكرانيا وسنواصل التنسيق الوثيق مع برلين، وسياسة الولايات المتحدة لم تتغير".

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان هناك تنسيق بخصوص مطلب أوكرانيا بالحصول على دبابات قتالية غربية وهو المطلب المطروح للنقاش العلني. وكتبت السفارة عن دعم أوكرانيا أن "القرار بشأن نوع المساعدات يقع في نهاية المطاف على عاتق كل دولة".

بيربوك تطالب بقرارات سريعة

من جانبها طالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك باتخاذ قرارات سريعة في الجدل الدائر حول توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا. وقالت عن رغبة أوكرانيا في الحصول على مثل هذه الدبابات: "إنه لا يمكن البت في هذا الأمر إلا بشكل جماعي داخل ائتلاف وعلى الصعيد الدولي".

وأضافت رئيسة الدبلوماسية الألمانية في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية (عدد غدا الخميس): "في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها أوكرانيا، أعتبر أن هذا قرار لا ينبغي إطالة فترة النظر فيه".

وتابعت بيربوك: "من الواضح أن صادراتنا من الأسلحة تساعد على نحو ملحوظ للغاية في إنقاذ أرواح بشرية، ومن ثم فإنه ينبغي على السياسة الخارجية التي تسترشد في توجهاتها بحقوق الإنسان أن تسأل نفسها عن الكيفية التي يمكن لنا بها أن نساعد في تحرير المزيد من القرى وإنقاذ الأرواح عن طريق توريد المزيد من الشحنات".

بيربوك: دعم ألمانيا لأوكرانيا يتجلى في عدة جوانب

وردت وزيرة الخارجية الألمانية بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان بمقدورها أن تفهم رغبة أوكرانيا في الحصول على دبابات "ليوبارد 2" الألمانية. ورأت بيربوك أن المساعدة الألمانية بالسلاح يجب أن تتحدد أولا بكيفية توريد المزيد من تلك المعدات "التي ساعدت بكفاءة"، أي معدات الدفاع الجوي والمدفعية وراجمات الصواريخ.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إنه يجب ثانيا تعزيز أعمال الصيانة وتوريد الذخيرة، وصرحت بأنها تعتزم مناقشة قطاع صناعة السلاح حول ما إذا كان من الممكن إنشاء خطوط إنتاج ذاتية للذخيرة الناقصة على سبيل المثال ذخيرة الدبابات المضادة للطائرات غيبارد.

زعيم المعارضة يتهم حكومة شولتس بالتردد

ومن جهته، اتهم زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، حكومة المستشار شولتس بـ "التردد غير الضروري" في الجدل الدائر حول توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (ZDF) إنه لو كان بيده الأمر لكان أصدر تصريح بتصدير دبابات من طراز "ماردر" المتاحة حاليا في مصانع الأسلحة الألمانية ولا يستخدمها الجيش الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن الأصوات المطالبة بتسليم دبابات قتالية ألمانية من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا تعالت في عطلة نهاية الأسبوع في ضوء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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