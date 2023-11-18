شولتس لنتنياهو: هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في غزة

خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى توقفات إنسانية في الحرب في قطاع غزة.

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان اليوم السبت (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن "المستشار الاتحادي أكد الحاجة الماسة إلى تحسين الوضع الإنساني للسكان في قطاع غزة"، وأضافت نقلا عن شولتس أن أن "فترات توقف إنساني يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان بشكل كبير".

ووفقا لهوفمان، فقد جرت المحادثة الهاتفية بين الجانبين اليوم السبت.

وتابعت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن شولتس أكد مجددا تضامن ألمانيا الكامل مع السكان في إسرائيل ووقوف ألمانيا بشكل لا يتزعزع إلى جانب إسرائيل. وقالت هوفمان إن نتنياهو بدوره أكد لشولتس الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين في غزة مشيرا إلى أن حركة حماس لا تزال تعرقل هذه الجهود.

وذكرت أن شولتس ونتنياهو تحدثا أيضا عن الجهود الرامية إلى تحرير المحتجزين لدى حماس بأسرع ما يمكن ولاسيما الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء، وقالت إن المستشار الألماني أطلع نتنياهو على جهوده من أجل منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات للمستشار الألماني غداة زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين، ساد خلالها تباين في مواقف الزعيمين حيال النزاع في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، دعا شولتس أمس الجمعة إلى عدم جعل "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها موضع تساؤل"، في حين دعا الرئيس التركي إلى وقف "فوري" لعمليات القصف في قطاع غزة.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

فون دير لاين تعارض "التهجير القسري"

وفي سياق متصل، أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين السبت، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك بعد لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت فون دير لايين على منصة "إكس"، "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

وأضافت "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين خلال محادثات لها في القاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (18/11/2023)

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية بعدها إلى سيناء، حسبما أفاد بيان صادر عن محافظ هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل وغزة. وقال البيان إنّ "رئيسة المفوضية وصلت إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات" في المنطقة الواقعة في شرق مصر.

وتتكدّس المساعدات الدولية في هذا المطار منذ أسابيع، قبل أن يتم نقلها إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وقالت فون دير لاين في العريش إن الاتحاد الاوروبي "ضاعف أربع مرات مساعدته الانسانية الى غزة، بحيث تجاوزت قيمتها مئة مليون يورو، إضافة إلى 260 مليون يورو قدمتها الدول الأعضاء". وأضافت "نتفق جميعا على القول إن حجم المساعدة التي تصل الى غزة ينبغي أن يزيد، وتلك هي الفكرة من اقتراح قبرص الهادف الى اقامة ممر بحري".

ص.ش/أ.ح/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)