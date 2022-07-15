شولتس لعباس: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطينية

في الوقت الحالي، لا يريد المستشار الألماني أولاف شولتس الدعوة إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية. وقال شولتس اليوم الثلاثاء (16 أغسطس/ آب 2022) عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين إن ألمانيا تواصل دعم حل الدولتين. لكن شولتس رفض طلب عباس من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاعتراف ببلده كدولة مستقلة.

وتتمتع السلطة الفلسطينية حاليًا بوضع مراقب في الأمم المتحدة. وقال شولتس: "هذا ليس الوقت المناسب لتغيير هذا الوضع"، مضيفا "يجب أن تستند الخطوات الأخرى إلى حل تفاوضي مع إسرائيل".

واتهم عباس إسرائيل بأنها تمنع ذلك تماما منذ مدة طويلة. وقال إن حكومته ستقوم بدفعة جديدة في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة

يذكر أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

ومن ناحية أخرى رفض المستشار الألماني استخدام تعبير "فصل عنصري" لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال شولتس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عباس: "من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح".

ص.ش/ ع.غ (رويترز)