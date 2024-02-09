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شولتس لبحث مساعدة أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط

٩ فبراير ٢٠٢٤

أكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيناقشان التصعيد في البحر الأحمر والغزو الروسي لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط عندما يجتمعان اليوم في واشنطن.

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المستشار الألماني أولاف شولتس يصل إلى واشنطن في زيارة لبحث التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، (التاسع من فبراير 2024)صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن المستشار الألماني الجمعة (التاسع من فبراير/ شباط 2024) في واشنطن، وهو لقاء سيشدد خلاله أولاف شولتس على ضرورة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في خضم خلاف حول التصويت على حزمة جديدة في الكونغرس الأميركي. وعشية الاجتماع مع الرئيس يلتقي المستشار الألماني في واشنطن أعضاء في الكونغرس، بينهم جمهوريون، على عشاء في واشنطن يحضر خلاله ملف أوكرانيا والجهود التي يتعين على الغربيين بذلها لدعمها.

وقبل بدء زيارته، دعا شولتس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى "بذل مزيد من الجهد"، معتبرا أن الالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن "غير كافية". وكتب في مقال افتتاحي في صحيفة وول ستريت جورنال "علينا فعل كل ما في وسعنا لمنع روسيا من الانتصار" وإلا فإن العالم يخاطر بأن يصبح "أكثر اضطرابا وتهديدا لا يمكن التنبؤ به".

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تأتي زيارة شولتسوهي الثالثة له منذ توليه منصبه في كانون الأول / ديسمبر 2021 في وقت يتفاوض كل من بايدن الساعي لولاية ثانية، والمعارضة الجمهورية، منذ أشهر على نص يتضمن مساعدات عسكرية بنحو 60 مليار دولار لأوكرانيا. ووافق مجلس الشيوخ أخيرا الخميس على درس النص المقترح، لكن ما زال يتعين القيام بالجزء الأصعب من أجل اعتماده.  من جهتها، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مؤخرا على حزمة بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027 لأوكرانيا.

وقال مسؤولون حكوميون في ألمانيا إن شولتس يهدف أيضا، خلال اجتماعه مع بايدن، إلى مناقشة الخطط بشأن تعزيز حلف شمال الأطلسي والوضع في الشرق الأوسط.  وقال شولتس إنه والرئيس الأمريكي كلاهما شعرا بمسؤولية الوقوف إلى جانب إسرائيل مع تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة، مثل حلّ الدولتين والمساعدات الإنسانية لغزة.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)

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