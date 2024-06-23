شولتس "قلق" من احتمال فوز اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا

بعد المكاسب التي حققتها الأحزاب المتطرفة في الانتخابات الأوروبية في عدد من الدول يشعر المستشار الألماني أولاف شولتس بالقلق من الانتخابات التشريعية في فرنسا، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى حلول اليمين المتطرف في الصدارة.

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في الجارة فرنسا عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد (23 يونيو/ حزيران 2024) عن "قلقه" من احتمال فوز اليمين المتطرّف في فرنسا في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة.

ويبدو أداء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيئا قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ردّا على إلحاق اليمين المتطرّف هزيمة بحزبه في الانتخابات الأوروبية.

وقال شولتس خلال ما تسمى بـ "الـمقابلة الصيفية" مع شبكة "ايه آر دي" (ARD) الإعلامية العامة: "أشعر بالقلق من الانتخابات في فرنسا". وأضاف "آمل أن تنجح الأحزاب غير المحسوبة على (مارين) لوبن في الانتخابات. لكن القرار يعود إلى الشعب الفرنسي".

استطلاعات الرأي: تفوق واضح لليمين المتطرف

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحل تحالف ماكرون الحاكم ثالثا في الانتخابات التشريعية في 30 يونيو/ حزيران التي ستليها دورة ثانية في السابع من يوليو/ تموز، خلف حزب مارين لوبن، التجمّع الوطني اليميني المتطرف وتحالف يساري جديد.

وقد يصبح بذلك رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا رئيس وزراء فرنسا المقبل، رغم أن السياسي البالغ 28 عاما شدد على أنه لن يقبل بذلك إلا إذا نال حزبه وحلفاؤه الغالبية المطلقة.

وبحسب استطلاع نشر السبت لصالح صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة "راديو فرنسا"، فإن الشعبويين اليمينيين يحصلون حاليا على 35.5 بالمئة من الأصوات، يليهم التحالف الانتخابي اليساري الأخضر "الجبهة الشعبية الجديدة" بنسبة 29.5 بالمئة. ويحتل معسكر ماكرون الليبرالي المركز الثالث بنسبة 19.5%.

مَن يكسب انتخابات فرنسا المبكرة ماكرون أم الشعبويون؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

زحف اليمين المتطرف في أوروبا

وقال شولتس في "الـمقابلة الصيفية" إن حقيقة وجود "نتائج أكثر دراماتيكية في الانتخابات الأوروبية في بعض البلدان الأخرى تصيبني بالإحباط على الأقل بقدر النتائج التي سجلناها هنا في ألمانيا".

وحقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس أسوأ نتيجة له في الانتخابات الأوروبية بنسبة 13.9 في المائة. وبحصوله على 15.9 بالمائة، أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي ثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي، بل وأصبح أقوى حزب في ولايات ألمانيا الشرقية الخمس.

يذكر أنه في بلدان أخرى، حققت الأحزاب اليمينية أيضاً مكاسب في الانتخابات الأوروبية. وفي هولندا، جاء "حزب من أجل الحرية" الشعبوي اليميني، الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، في المركز الثاني. وفي النمسا، كان حزب الحرية الشعبوي اليميني الفائز في الانتخابات بشكل واضح. وفي إيطاليا، أصبح حزب رئيسة الوزراء اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا)، القوة الأكبر في الانتخابات الأوروبية.

يذكر أن "المقابلة الصيفية" هي تقليد سنوي يتحدث فيه المستشار للإعلام قبل دخول البرلمان في العطلة الصيفية وتوقف أعماله.

ص.ش/ع.غ (أ ف ب)