شولتس في يوم الوحدة الألمانية: سنستمر في دعم وحدة أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، وقال اليوم الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) في مدينة إيرفورت الألمانية خلال الاحتفالات الرسمية بـيوم الوحدة الألمانية: "إننا نتضامن وندعم أوكرانيا ومواطنيها في كفاحهم من أجل الحرية والوحدة والعدالة في بلادهم... المؤكد أننا سوف نقدم الدعم طالما كان ذلك ضروريا".

تجدر الإشارة إلى أن هذا أول ظهور علني للمستشار بعد خضوعه للعزل الصحي بسبب إصابته بكورونا. وقال شولتس إنه من المؤكد أيضا أن ألمانيا ملتزمة بضمان تطبيق نظام السلام الأوروبي، الذي يتعرض للخطر بسبب الحرب العدوانية الروسية الوحشية في أوكرانيا، موضحا أن هذا النظام يعني عدم مهاجمة الجيران أو إحداث إزاحة في الحدود باستخدام العنف، وقال: "هذا أيضا ما ننادي به الرئيس الروسي: يجب أن ينهي حربه".

وأعرب شولتس عن ثقته في أن بلاده ستواصل النمو، مضيفا أن المستقبل الذي سيظفر به الألمان سويّاً سيكون مختلفا، ومحايدا لثاني أكسيد الكربون.

وأشار شولتس إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والوظائف الحديثة من شأنه ضمان الازدهار، معربا عن ثقته في إمكانية تأمين إمدادات الطاقة أيضا في فصل الشتاء، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لفصل الشتاء. وشدد أن الهدف هو تنظيم إمدادات الطاقة بطريقة "لا يستطيع معها أحد ابتزازنا".

وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير إلى مدينة إيرفورت بشرق ألمانيا لحضور الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية. وتخلد الاحتفالات ذكرى الثورة السلمية عام 1989 وإعادة توحيد ألمانيا قبل 32 عاما.

وستلقي رئيسة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بيربل باس ورئيس مجلس الولايات الحالي (بوندسرات) - وهو أيضا رئيس حكومة ولاية تورينغن - بودو راميلوف، كلمة في الحفل الذي سيُقام في دار أوبرا إيرفورت.

وقبل الاحتفال، سيجتمع ممثلو الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في قداس مسكوني في كاتدرائية إرفورت. ويستعد شتاينماير لاستقبال مواطنين من الولايات الألمانية الـ 16 بعد ظهر الإثنين. وبدأت الاحتفالات السنوية بالفعل في إرفورت أول أمس السبت بمشاركة عشرات الآلاف من الزوار.

غ.غ/ و.ب (د ب أ)