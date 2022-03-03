 شولتس في نهاية قمة السبع: ″لا ينبغي لبوتين أن يكسب الحرب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2022

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شولتس في نهاية قمة السبع: "لا ينبغي لبوتين أن يكسب الحرب"

اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على عقوبات جديدة ضد روسيا، وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس عزم الدول السبع على التصدي لروسيا في حربها على أوكرانيا، وأعاد شولتس طرح اقتراح "خطة مارشال لأوكرانيا".

المستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر الصحفي في نهاية قمة مجموعة الدول السبع التي انعقدت في جنوب ألمانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر الصحفي في نهاية قمة مجموعة الدول السبع التي انعقدت في جنوب ألمانيا

 

قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين.

مختارات

رغم غياب الوجود العربي في قمة مجموعة السبع، إلا أن خبراء اقتصاد وآخرين بشؤون الطاقة يرون ألا مناص من الاعتماد على النفط والغاز العربيين في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة المستدامة، التي يمكن أن تساهم فيها أيضا دول عربية.

كشف زعماء مجموعة السبع خلال قمتهم الحالية في ألمانيا عن خطة عالمية هدفها تعزيز الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية ومواجهة تنامي نفوذ الصين. لكن خبراء يرون أن تراكم الديون يعتبر عقبة رئيسية تعرقل هذه المساعي.

تعهد المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن قبل قليل من بدء أعمال قمة السبع بتكاتف الغرب في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأشار الزعيمان أن بوتين كان توقع حدوث انقسام بين مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصا زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي انعقدت هذا العام، في منتجع على جبال الألب البافارية في ألمانيا، لمجموعة الديمقراطيات الغنية.

وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من غزوها لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض واردات النفط والغاز الروسي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في يونيو حزيران إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في مايو أيار بالرغم من انخفاض الكميات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وضع سقف للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط "سيضغط (في المقام الأول) على الموارد التي يملكها (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لشن حرب، وسيؤدي، ثانيا، إلى تعزيز الاستقرار وأمن الإمدادات في أسواق النفط العالمية".

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس دعم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لأوكرانيا. وقال شولتس إن مجموعة السبع " تقف بشكل قوي لا يتزعزع إلى  جانب أوكرانيا".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي :" ندعم أوكرانيا في دفاعها، ونقدم  لها منظورا للمستقبل". وأشار شولتس إلى أن قمة السبع في بافاريا أظهرت بـ"طريقة مثيرة للإعجاب الوحدة والعزم على التصدي للعدوان الروسي".

وأضاف شولتس" نحن متفقون على أنه لا ينبغي (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يكسب هذه الحرب". وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" وسنستمر في رفع التكاليف الاقتصادية والسياسية بالنسبة للرئيس بوتين ونظام حكمه، ومن المهم أن نقف معا من أجل ذلك حتى على المدى الطويل وهو الأمر المهم بالتأكيد في هذا الشأن".
 

تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم إن زعماء مجموعة السبع وافقوا أيضا على ممارسة ضغوط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية ضمن جهود تشديد ضغوط العقوبات على موسكو. 

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قمة مجموعة السبع والحرب في أوكرانيا

ودخلت الحرب، التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، شهرها الخامس دون أي بادرة على الانحسار أو التراجع. وتريد دول مجموعة السبع زيادة الضغط على روسيا دون تأجيج التضخم المتصاعد بالفعل الذي يسبب ضغوطا في الداخل ويؤثر سلبا على الدول النامية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي إلى وجود "خطر حقيقي" يتمثل في حدوث مجاعات متعددة هذا العام بعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى تفاقم التأثير السلبي لأزمات المناخ وجائحة كوفيد -19 على الأمن الغذائي.

وقال البيان إن زعماء مجموعة السبع تعهدوا بتقديم 4.5 مليار دولار اليوم الثلاثاء لمكافحة الجوع في العالم.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من نصف هذا المبلغ والذي سيخصص لجهود مكافحة الجوع في 47 دولة وتمويل منظمات إقليمية.

وتحاول مجموعة السبع حشد الدول الناشئة، التي يرتبط العديد منها بعلاقات وثيقة مع روسيا، لمعارضة غزو روسيا لأوكرانيا ودعت خمس دول ذات دخل متوسط ومنخفض للمشاركة في القمة لكسب تأييدها.

ويشعر البعض بقلق أكثر من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الداخل ملقين باللوم في نقص المواد الغذائية على العقوبات الغربية وليس على الغزو الروسي لواحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم والحصار المفروض على موانئها.

وردا على سؤال عما إذا كان زعماء مجموعة السبع قد توصلوا إلى طريقة للسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء "نحن نعمل على ذلك  وكلنا نعمل على ذلك".

وتعهد زعماء مجموعة السبع أيضا اليوم الثلاثاء بإنشاء "ناد مناخي" دولي لتعزيز التعاون بشأن تغير المناخ وتعهدوا باستبعاد الكربون من القطاعات الصناعية.

ع.ا/ع.ج.م  (رويترز، د ب أ)

  • قادة مجموعة الدول السبع في مجلسة محادثات بقصر إلماو في اليوم الثاني من قمة المجموعة بألمانيا، الاثنين 27 يونيو حزيران 2022، القمة انضمت إليها الدول الشركاء للمجموعة من القارات الأفريقية والأسيوية وأمريكا الجنوبية

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    حوار بين مجموعة السبع وشركائها في قصر إلماو

    قادة مجموعة الدول السبع في جلسة محادثات بقصر إلماو في اليوم الثاني من قمة المجموعة بألمانيا، التي انضمت إليها الدول الشركاء للمجموعة من القارات الأفريقية والأسيوية وأمريكا الجنوبية

  • في لقائهما بقصر إلماو الذي يحتضن أعمال قمة مجموعة الدول السبع، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، تصميمهما على تجسيد التكاتف بين القوى الغربية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. الزعيمان الغربيان تبادلا خلال لقائهما في فصر إلماو إشارات التضامن والإنسجام.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الرئيس بايدن والمستشار شولتس..في قمة "الانسجام"

    في لقائهما بقصر إلماو الذي يحتضن أعمال قمة مجموعة الدول السبع، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، تصميمهما على تجسيد التكاتف بين القوى الغربية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. الزعيمان الغربيان تبادلا خلال لقائهما في فصر إلماو إشارات التضامن والإنسجام.

  • يقع قصر إلماو التاريخي الذي يحتضن قمة مجموعة السبع، في سفح جبال الألب. وقبيل بدء أعمال القمة سار الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة قرنتيهما صباح الأحد 26 يونيو حزيران بجوار القصر.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الرئيسان بايدن وماكرون..رسائل قمة السبع

    يقع قصر إلماو التاريخي الذي يحتضن قمة مجموعة السبع، في سفح جبال الألب. وقبيل بدء أعمال القمة سار الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة قرنتيهما صباح الأحد 26 يونيو حزيران، بجوار القصر وسط تأكيد الزعماتء الغربيين على التكاتف في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

  • View of Elmau castle over a flowering meadow.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    موقع مثالي

    يستوفي قصر إلماو معايير عالية المستوى. يقع هذا القصر في ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية - على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) جنوب ميونيخ في واحدة من أجمل مناطق جبال الألب. موقعه البعيد يجعل منه مكاناً مثالياً لأولئك الذين يسعون إلى السلام والهدوء - ولرؤساء الدول.

  • View from a terrace of Elmau Castle on meadow and mountains in morning fog.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    أشعة الشمس

    حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة، فإن المناظر الطبيعية تبدو مشعة. وفي كل مكان على المروج الخضراء، يمكن للضيوف العثور على كراسي الاستلقاء للتشمس والمظلات، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية بسلام. وقد تم تسمية المنزل الرئيسي باسم "The Hideaway"، بمعنى مكان الاختباء.

  • A lounge in the Hideaway building with armchairs, sofas and tables.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    مكان جيد للاختباء

    اسم "The Hideaway" مناسب جداً لسبب آخر إذ وفقا لإدارة الفندق، يمكن استئجار حوالي 35 بالمائة فقط من المساحة، وهو أمر نادر بالنسبة لفندق بهذا الحجم الكبير. غالبية المساحة هي عبارة عن مساحة عامة، وهذا هو السبب في أن قصر إلماو لا يبدو مزدحما أبداً. هذه الصالة (في الصورة) هي إحدى المناطق العامة، وهناك أيضا مكتبة ومحل لبيع الكتب ومتجر للملابس وغير ذلك.

  • The concert hall of Schloss Elmau with chairs lined up as if ready for a concert.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    اعزف لتبقى

    يضم قصر إلماو أيضا قاعة للحفلات الموسيقية حيث يتم تقديم أكثر من 200 حفلة موسيقية سنويا، الأمر الذي يجعله من أكبر منظمي الحفلات الموسيقية في ألمانيا، وفقا للفندق. والأمر المميز هو أن الموسيقيين الذين يؤدون عروضا موسيقية في القصر لا يتلقون أجرا، لكن القصر يستضيفهم مجانا. هذا ما يسميه الفندق "اعزف الموسقى لتبقى". وبالتالي يمكن للضيوف الاستمتاع بالحفلات الموسيقية مجانا.

  • Barack Obama is sitting on a wooden bench. Angela Merkel stands in front of him and gestures.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    المقعد الخشبي

    انتشرت هذه الصورة بسرعة خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في قصر إلماو في عام 2015. وهي تُظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جالسا على مقعد بينما يبدو أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشرح له شيئا مهما- أو ربما تشير إلى حجم المقعد. في هذه الأيام، أصبح المقعد الموجود أمام الفندق مكانا شهيرا لالتقاط الصور.

  • A chair with elephant fabric and a pillow with elephant fabric on a sofa.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    الفيل في كل مكان

    في قصر إلماو ستلاحظ وجود رسم الفيل على كثير من الأشياء. يمكن العثور عليه على الأقمشة والوسائد وغير ذلك. اكتشف ديتمار مولر-إلماو، مالك القصر، نسيجا هنديا عليه شكل فيل في زاوية أحد المتاجر وافتتن به. وبعد أن عاش في الهند، عرف أن الفيل كان رمزا للنبل والحكمة والذاكرة، وشرع في دمجه في تصميم الفندق.

  • The wood-paneled interior of restaurant Luce d'Oro, including tables chairs and smaller tables for handbags.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    ما هذه الطاولة الصغيرة؟

    يضم قصر إلماو تسعة مطاعم متاحة للضيوف وفيها ما يناسب كل الأذواق. أحدها "لوتشي دورو" الحائز على نجمتي "ميشلان" مع الشيف كريستوف راينر. بالإضافة إلى وجبات قد تصل إلى 12 طبق. وتحظى كل التفاصيل باهتمام خاص، كما توجد طاولة صغيرة منخفضة إلى جانب كل طاولة في المطعم مخصصة لحقائب اليد.

  • The main room of the hamam with a stone platform in the middle.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    أماكن للاستجمام

    يعتبر القصر منتجعا صحيا حيث يضم العديد من الحمامات البخارية وصالات علاجية خاصة بالمساجات وصالة شاي شرقي. الأمر الذي يجعله خيارا مثاليا لعقد القمة، فبعد كل شيء، من المؤكد أن محادثات مجموعة السبع ستحث بعض قادة العالم على أخذ قسط من الراحة.

  • View of the Retreat building with a river in front and lounge chairs next to the river.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    فندق داخل فندق

    في عام 2015، أطلق قصر إلماو فندقا إضافيا لمجموعة السبع، وهو عمليا فندق داخل فندق، أطلق عليه اسم "The Retreat" بمعنى المعتكف. يقع على بعد 100 متر (328 قدما) من المبنى الرئيسي"The Hideaway". يضم 47 جناحا وغرفا واسعة، ويوفر فرصة لقادة العالم ليكونوا فيما بينهم فقط. في قمة مجموعة السبع، يحصل كل رئيس دولة وحكومة على عدد قليل من الغرف لأنفسهم ومساعديهم. فيما يبقى الآخرون في "The Hideaway".

  • A bedroom of the Summit Suite with a view of the bed and views out the windows on three sides of the room.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    لا حاجة للتلفاز

    مع المناظر الخلابة عبر النوافذ التي تطل على جبل فيترشتاين من ثلاث جهات من كل غرفة نوم، في فندق "The Retreat" ، حتماً فإن مشاهدة التلفزيون غير ضرورية، على الرغم من وجود الشاشات في الغرف. كما يحتوي كل جناح من "أجنحة القمة" أيضا على غرفة معيشة وممر يضم مخزنا وغرفة أصغر. إضافة إلى وجود مرحاض بتقنية عالية!.

  • A view over the valley and mountain from the balcony of one of the suites.

    قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!

    ليست رخيصة

    لكل هذه الرفاهية سعر باهظ بالطبع. وتتراوح أحجام الغرف والأجنحة من 20 إلى 200 متر مربع (215 إلى 2152 قدما مربعا). وتتراوح الأسعار من 350 إلى 3500 يورو (372 دولارا إلى 3720 دولارا) في الليلة ، حسب الموسم. ماركو مولر/ ريم ضوا


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