شولتس في قمة بايدن: القيم الديمقراطية تتعرض لضغوط متزايدة عالمياً

صرح المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس بأن القيم الديمقراطية تتعرض لضغوط متزايدة على مستوى العالم. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت ،أن شولتس قال خلال القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، "قمة من أجل الديمقراطية"، اليوم الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021)، إن هذا الأمر زاد من أهمية وقوف الديمقراطيات القائمة إلى جانب هذه القيم.
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "نظراً لتنامي النزعة القومية والشعبوية اليمينية، بالإضافة إلى حملات التضليل وخطاب الكراهية، يجب علينا أن نعزز مؤسساتنا الديمقراطية داخلياً وخارجياً، وأن نظهر أيضاً أن الأنظمة الديمقراطية تخدم احتياجات الناس وحقوقها بشكل أكثر كفاءة وأكثر استدامة".
وتأتي مشاركة شولتس استجابة لدعوة من بايدن، بعد يوم واحد من أداء المستشار الجديد اليمين الدستورية وتوليه مهام منصبه.
وأضاف هيبيشترايت أن قبول شولتس الدعوة والمشاركة في القمة كأول عمل رسمي له في منصب المستشار "يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الألمانية لتعزيز الأنظمة الديمقراطية والحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد والحفاظ على قيم مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان".
وتابع هيبيشترايت أن شولتس شرح خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة بايدن "مدى الإسهام الذي يمكن لألمانيا أن تقدمه في التعاون الدولي من أجل تعزيز والحفاظ على الأنظمة الديمقراطية وقيمها".
صورة من الأرشيف لزيارة قام بها أولاف شولتس لواشنطن
وفي الكلمة الافتتاحية أمام التجمع الافتراضي "قمة من أجل الديمقراطية" الذي دعا إليه وهو الأول من نوعه الهادف إلى التصدي للتراجع الديمقراطي في العالم قال الرئيس الأمريكي جو بايدنإن الحريات العالمية قيد التهديد من المستبدين الساعين إلى مد سلطتهم وتصدير النفوذ وتبرير القمع. وقال "نحن نقف في نقطة انعطاف في تاريخنا، في رأيي... هل سنسمح للانزلاق إلى الوراء بالحقوق والديمقراطية بأن يستمر دون رادع؟ أم أننا ستكون لنا رؤية معاً... وشجاعة لنكون مرة أخرى في طليعة مسيرة المضي قدماً نحو التقدم الإنساني والحرية الإنسانية؟"
وتعهد بايدن أيضا بتقديم الولايات المتحدة 24 مليون دولار خلال العام المقبل لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وتقام القمة على مدار يومين ويشارك فيها ممثلون عن أكثر من 100 حكومة بالإضافة إلى نشطاء وخبراء اقتصاد وأعضاء آخرين من المجتمع المدني، وتركز القمة على قضية الدفاع عن الديمقراطية في وجه الاستبداد ومكافحة الفساد ودعم احترام حقوق الإنسان.
خ.س/ص.ش (رويترز، د ب أ)
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
أولاف الشاب
ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
تحولات
شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
نضوج في مجال الاقتصاد!
بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
البداية الفعلية مع شرودر
انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
"رجل آلي"!
يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
"نسخة متحورة" من ميركل!
في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
لمعان في زمن كورونا
في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
المنقذ!
خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
حياته الخاصة
أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
فضائح!
تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.
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بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
ملفات شائكة
تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش