شولتس في ذكرى مهاجمة كنيس هالة: لن نقبل أبدا بمعاداة السامية

بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالة الألمانية، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عدم التسامح مع معاداة السامية.

في السنة الخامسة بعد الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالة، كتب المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة "إكس" اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2024) قائلاً: "يجب ألا يحدث أبداً أن يعيش المواطنون اليهود في خوف"، مشيراً إلى أن إحياء ذكرى ضحايا الهجوم على الكنيس "يذكرنا بالاضطلاع بهذه المسؤولية".

وتابع السياسي الاشتراكي الديمقراطي قائلاً: "يجب أن يكون الأمر الذي ينطبق علينا جميعا هو أننا لن نقبل أبداً بمعاداة السامية".

وبدوره، دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى التصدي للكراهية. وكتب السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على منصة "إكس" قائلاً: "هذا الهجوم يظهر أن الشخص المعادي للسامية ليس فقط عدواً لليهود، بل هو عدو للبشر. كراهيته تستهدف اليهود، لكنها في الحقيقة لا حدود لها". وأضاف أن تلك الكراهية تستهدف جميع الأشخاص الذين يريدون العيش معاً بسلام في مجتمع ديمقراطي حر. وأكد: " هذا المجتمع هو نحن الذين يتعين علينا أن نتصدى لهذه الكراهية لحماية مواطنينا اليهود، وللحفاظ على السلام والحرية للجميع".

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وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الهجوم بأنه "معاد للسامية وعنصري" وبأنه رسالة تحذير، مؤكدة الوقوف إلى جانب اليهود في ألمانيا. وقالت إنه لهذا السبب فان حماية المؤسسات اليهودية تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للسلطات الأمنية في ألمانيا.

ورأت فيزر أن التحذير الناجم عن الهجوم الذي وقع قبل خمس سنوات لا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع مما هو عليه حاليا من ذلك، وقالت: "يجب علينا أن نواصل مواجهة العنف القاتل الناجم عن التطرف اليميني والإرهاب اليميني، وعن كراهية اليهود والعنصرية، بكل الوسائل المتاحة لنا في إطار دولة القانون".

يذكر أنه قبل خمس سنوات بالضبط - بالتحديد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 - حاول شخص اقتحام الكنيس بغرض ارتكاب مذبحة في أهم عيد يهودي، وهو يوم كيبور (الغفران)، وعندما أخفق في ذلك، قتل امرأة مارة في الطريق ثم اقتحم محل للوجبات السريعة بالقرب من الكنيس حيث قتل شاباً (20 عاماً). وخلال هروبه من الشرطة، أصاب أشخاصاً قبل أن تتمكن السلطات من إيقافه. وحكم على منفذ الهجوم بالسجن مدى الحياة مع إيداعه في الحبس الوقائي بعد استيفاء مدة العقوبة.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)